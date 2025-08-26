Практика РТ по развитию молодежного предпринимательства признана лучшей в РФ

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

Практика Татарстана по поддержке молодежного предпринимательства признана лучшей в России. Результаты были оглашены на Всероссийском предпринимательском форуме в Архызе, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Премия в номинации «Лучшая практика поддержки приоритетных групп: молодежное, женское и социальное предпринимательство» Минэкономразвития России вручило татарстанскому центру «Мой бизнес» за обучающую программу по развитию молодежных стартапов (для предпринимателей до 35 лет).

В программе обучения приняли участие 200 представителей бизнеса с собственными стартап-проектами, более 50% из которых на момент ее прохождения уже получили государственное грантовое финансирование в размере от 1 млн до 8 млн рублей.

По итогам реализации проекта Татарстан является лидером по количеству вошедших в рейтинг топ-1000 университетских стартапов, а также лидером в рейтинге топ-50 лучших стартапов России.

Программа реализована центром «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ совместно с Фондом «Сколково» при поддержке Министерства экономики Татарстана по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Обучающий цикл включал менторские сессии с представителями бизнеса, геймификацию в процессе обучения, проведение проблемных интервью в реальных условиях, питч-сессию для топа-10 команд по результатам модуля, менторское сопровождение каждой команды и создание эффективной системы поддержки для технологических компаний в связке «министерство – вуз – предприятие».