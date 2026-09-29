Практика, наука и технологии: как в КГАСУ готовят специалистов мирового уровня

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

В Казанском государственном архитектурно-строительном университете прошел пресс-тур для журналистов республиканских СМИ. Ректор КГАСУ Рашит Низамов провел экскурсию по научно-образовательным центрам, лабораториям и проектным площадкам вуза и рассказал, как в университете создавали кампус международного уровня.

Сегодня в КГАСУ работают 25 научно-образовательных центров. Инфраструктуру вуза формировали на протяжении примерно 12–13 лет, ежегодно открывая новые площадки. По словам Рашита Низамова, задача университета – создать условия для подготовки специалистов, способных конкурировать с выпускниками зарубежных вузов.

«Сегодня перед нами стоит задача – готовить наше будущее: архитекторов, строителей, инженеров на международном уровне, чтобы они были конкурентны со своими зарубежными сверстниками, были сильнее их. А чтобы была такая возможность, нужно создавать среду международного уровня», – подчеркнул Рашит Низамов.

Еще одной особенностью КГАСУ ректор назвал университетскую культуру – общение студентов с преподавателями, практикующими архитекторами и инженерами, молодыми учеными и руководством вуза. По его словам, атмосфера внутри университета не менее важна, чем его материальная база.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Современный облик КГАСУ начал складываться после 2008 года. Сначала в университете постепенно обновляли территорию и корпуса, затем стали создавать специализированные научно-образовательные центры. При ограниченных финансовых возможностях их открывали поэтапно, а каждую площадку проектировали под конкретные учебные и исследовательские задачи.

К работе привлекали архитекторов, дизайнеров, инженеров и преподавателей. Новые центры должны были не просто выглядеть современно, но и использоваться в учебе, научной работе и практической подготовке студентов. Позже к их оснащению подключились индустриальные партнеры.

Университет получает средства из федерального бюджета и одновременно зарабатывает самостоятельно. По словам Низамова, в структуре собственных доходов КГАСУ около 60% приходится на образовательную деятельность, порядка 40% – на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Одной из точек пресс-тура стал научно-образовательный центр «Прочность», созданный в 2016 году. Журналистам показали прессы, разрывные машины и другое оборудование для исследования строительных материалов и конструкций. Часть установок сохранилась с прежних лет, но до сих пор используется в учебной и научной работе.

По словам Низамова, многие преподаватели КГАСУ совмещают преподавание с практической работой: проектируют конструкции, участвуют в строительстве и обследовании зданий и сооружений, а профессиональный опыт передают студентам.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

В лабораториях инженерных систем журналистам показали оборудование для изучения водоснабжения и водоотведения, насосные установки, вентиляционные системы и экспериментальные стенды. Во время лабораторных работ студенты учатся работать с инженерными системами, проводить измерения и анализировать результаты.

На одном из стендов с помощью лазера можно увидеть движение воздушных потоков. Студенты наблюдают разные режимы движения воздуха и сопоставляют результаты эксперимента с расчетами.

Низамов подчеркнул, что развитие цифровых технологий не отменяет необходимости работать с реальными материалами и оборудованием.

«Сейчас много говорят о цифровых двойниках, и некоторые вообще ушли от железа – сидят у компьютеров. Они, несомненно, нужны, но студенты должны знать, как пахнет металл, как движется вода. Нужен некий микс. Мы не должны быть придатком к искусственному интеллекту и цифровым технологиям», – подчеркнул ректор.

Поэтому многие инженерные системы в лабораториях оставили открытыми. Студенты видят, как устроены трубопроводы, арматура, насосы и другие элементы, и изучают принципы их работы не только по схемам. Часть экспериментальных установок сотрудники КГАСУ разработали и собрали сами, другие появились при участии индустриальных партнеров.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Во время экскурсии речь зашла и о международном опыте КГАСУ. Сотрудники университета посещают зарубежные вузы и сравнивают подходы к образованию, оснащение лабораторий и организацию научной работы. По мнению Низамова, масштаб университета сам по себе не определяет качество подготовки – важнее уровень образования и соответствие современным требованиям.

Журналистам также показали научно-образовательный центр архитектурной реставрации «Наследие/Мирас/Heritage», где готовят архитекторов-реставраторов. Студенты изучают объекты культурного наследия и работают над задачами их сохранения, реставрации и приспособления.

Еще одной точкой стал BFFT.space, открытый в 2016 году по проекту преподавателей-архитекторов Ильнара и Резеды Ахтямовых. Здесь проходят занятия и обсуждения проектов, работают творческие студии и макетная мастерская.

Будущие архитекторы КГАСУ участвуют и в международных конкурсах. В марте 2026 года команда студенток университета заняла первое место на международном конкурсе Museum Road в японском Кобе. В сентябре две работы студенток КГАСУ получили две из трех главных премий международного конкурса UTOPIA : NOW! 2026 в Швейцарии.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Сильной стороной казанской архитектурной школы Низамов назвал сочетание цифровых инструментов с традиционной подготовкой.

«Наши студенты – не ремесленники, которые сидят за компьютерами. Они умеют прекрасно рисовать, макетировать. Они пропускают проект через сердце», – сказал Низамов.

Студенты получают опыт и в зарубежных архитектурных бюро. Один из учащихся рассказал журналистам, что провел шесть месяцев на стажировке в Париже и участвовал в работе над проектами двух станций метро.

В макетной мастерской будущие архитекторы работают с профессиональным инструментом, вырезают детали и собирают физические модели своих проектов. Ручная работа остается частью подготовки наряду с цифровым проектированием. В проектных аудиториях студенты нередко остаются и после занятий.

«До десяти часов здесь горит свет. Никто никого не загоняет, не заставляет – просто люди работают, им интересно. Создание вот такой атмосферы, такого духа – это наша задача», – сказал ректор.

По словам Низамова, именно сочетание современной материальной базы, практического опыта преподавателей и вовлеченности студентов формирует образовательную среду КГАСУ.