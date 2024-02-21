«Прадед воевал на Курской дуге, внук – на СВО»: в семье из РТ четыре поколения танкистов

Четверо представителей семьи Сунгатуллиных – танкисты. Рассказали историю семьи супруги Сунгатуллины – Резеда и Ринат

Фото: из семейного архива Сунгатуллиных

«Когда папа узнал, что его зять – танкист, расплакался от счастья»

Четверо представителей семьи Сунгатуллиных – танкисты. Прадед воевал в Великую Отечественную войну, его дочь вышла замуж за танкиста, их сын и внук тоже связали свою жизнь с танками.

Рассказали историю семьи супруги Сунгатуллины – Резеда и Ринат. Сейчас их внук учится на втором курсе танкового училища.

«Началась наша династия с моего отца – Рахима Закировича. Он родился в 1925 году в Кузнечихинском районе ТАССР. В 17 лет он ушел добровольцем на фронт и попал в танковые войска. Папа воевал на Курской дуге, три раза горел в танке. Так же, как и его внук, он освобождал Донецкую землю от фашистских захватчиков. За освобождение Будапешта и Вены он был отмечен двумя орденами “Красная Звезда”, медалями “За отвагу”, “За взятие Вены” и “За взятие Будапешта”. Но, к сожалению, о нем я знаю не очень много, потому что родители развелись и мы с папой мало общались, но старались поддерживать связь. Помню, когда он узнал, что его зять – танкист, расплакался от счастья», – рассказала Резеда Сунгатуллина.

Рахим Закирович Сабиров ушел на фронт в 1942 году, в родной деревне он был трактористом, поэтому в армии стал механиком-водителем – прошел обучение, потом попал в войсковую часть Фото: из семейного архива Сунгатуллиных

Рахим Закирович Сабиров ушел на фронт в 1942 году, в родной деревне он был трактористом, поэтому в армии стал механиком-водителем – прошел обучение, потом попал в войсковую часть. После Победы он продолжал служить, домой вернулся только к 1947 году, рассказала дочь ветерана. Рахима Закировича не стало в 1991 году.

Резеда Сунгатуллина – медик, как ее мама и сестра. Так и повелось издавна: женщины в роду медики, мужчины – военные.

«Я работаю в рентген-кабинете, но за свою жизнь я поменяла много мест. Была главной медсестрой ЦРБ Верхнего Услона, работала в военном госпитале, в госпитале МВД. Работала и в детском саду при военной части. Все потому, что я – жена военного: где муж, там и я», – рассказывает Резеда Сунгатуллина.

Со своим будущим мужем Резеда познакомилась еще в школе, они учились в одном классе.

«Я подбивался к ней с восьмого класса», – смеется супруг.

Резеда Сунгатуллина – медик, как ее мама и сестра. Так и повелось издавна: женщины в роду медики, мужчины – военные Фото: из семейного архива Сунгатуллиных

«Хотел поступать в танковое еще после школы, но мне дали плохую характеристику»

После выпускного Ринат Сунгатуллин ушел служить в армию, был распределен в танковые войска, а вернувшись, он поступил в Танковое училище.

«Я хотел поступать в танковое еще после школы, но вместе с аттестатом мне дали плохую характеристику – это был конец 80-х годов, тогда уже появилась группировка “Тяп-Ляп” и без драк на улице не обходилось. Мы с мальчишками постоянно отбивались от гопников. В училище мне сказали, чтобы я попробовал подать документы после армии. Это мне это даже на руку сыграло, потому что я вернулся старшим механиком-водителем в звании сержанта, и меня сразу взяли», – вспоминает танкист.

Преподавателями Рината стали танкисты-фронтовики, которые вернулись с Великой Отечественной войны, и другие именитые представители профессии.

После выпускного Ринат Сунгатуллин ушел служить в армию, был распределен в танковые войска, а вернувшись, он поступил в Танковое училище Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Главное – воспитывать дух, чтобы укрепить внутренний стержень»

«Я уже знал всю теоретическую часть, поэтому учиться мне было несложно. Трудности возникли только с иностранным языком. Уже сейчас, когда я имею большой опыт, я понимаю – сразу видно, сможет ли курсант стать офицером. У нас были лейтенанты, которыми командовали солдаты, поэтому офицер не должен быть слаб морально. Я думаю, главная подготовка должна заключаться именно в воспитании духа, чтобы укрепить внутренний стержень», – рассуждает Ринат Сунгатуллин.

После первого курса Ринат и Резеда поженились, в 1981 году у них родился сын. Получив диплом, офицер Сунгатуллин отправился служить на Урал, жена и сынишка, которому было 2,5 года, поехали вслед за ним.

«Я был распределен в Уральский военный округ, в Еланскую дивизию. Мы сразу поехали с вещами и ребенком. Первым делом я поехал в часть представляться, а супруга с сыном остались на остановке», – вспоминает Ринат.

«Шел ливень, а я с ребенком и двумя большими чемоданами сидела на остановке, ждала, пока Ринат сходит в часть. Но штаб был очень далеко. Ко мне выбежала женщина с ДОСов, позвала к себе, я отказалась – где бы муж меня потом искал? Телефонов же не было», – вспоминает Резеда Сунгатуллина.

По словам Рината, он даже не подумал, что сначала нужно заселиться в гостиницу, – так спешил познакомиться со своей воинской частью.

«Я почему-то сразу пошел в штаб дивизии, после этого меня отправили в полк. И потом меня спросили: “А где жена с ребенком? Как на остановке? Бегите быстрее заселяться!”», – вспоминает офицер.

Ринат Сунгатуллин с сыном Артуром Фото: из семейного архива Сунгатуллиных

«В самом начале службы меня отправили на полгода на целину»

За время службы в Елани Ринат Сунгатуллин много раз бывал в командировках, в том числе в горячих точках. Но служба его началась с освоения целины.

«В самом начале службы меня отправили на целину на полгода. Это был 1985 год, Казахская ССР, Кустанай, автомобильная рота. Я приехал как командир роты, и мы убирали урожай. Со мной были партизаны – так мы называли мобилизованных. Это ребята, которых вызвал военкомат на сбор урожая. Работали мы на трех точках – начали с Ростовской области, потом отправились в Троицк и Кустанай. За это время я стал хорошо разбираться в пшенице, ее вкусовых свойствах, калорийности и клейковине», – вспоминает Ринат Сунгатуллин.

Именно тогда ему присвоили новое звание, погоны старшего лейтенанта доставили на вертолете. Отмечали кумысом, с этим помогли казахи, смеется Ринат.

«В ноябре я вернулся в часть, меня сразу назначили командиром роты и наградили медалью “За трудовое отличие”. Сын ходил в садик, там же работала жена. Мы прожили в Елани до 1989 года. Но потом из дома пришли плохие вести – отец потерял зрение, у мамы болело сердце, она одна не справлялась», – рассказывает Ринат Сунгатуллин.

Учитывая семейные обстоятельства, офицера отправили поближе к родителям, но не в Казань, а в Верхний Услон.

«Меня назначили заместителем военкома района. Первое время я пешком ходили через Волгу по льду, а потом нам дали дом в Верхнем Услоне. Было непросто освоиться там городским жителям – ходить за водой с коромыслом, топить печь и бороться с мышами. Но ничего, привыкли», – говорит Ринат.

В 90-х годах Рината Сунгатуллина перевели сначала в Приволжский военкомат Казани, затем в Московский. На пенсию он ушел в 2007 году в звании подполковника.

Сын Сунгатуллиных Артур рос патриотом и всегда равнялся на отца. С ранних лет было понятно, с какой профессией он свяжет свою судьбу Фото: из семейного архива Сунгатуллиных

«Просыпался будущий танкист исключительно под песню “Вставай, страна огромная”»

Сын Сунгатуллиных Артур рос патриотом и всегда равнялся на отца. С ранних лет было понятно, с какой профессией он свяжет свою судьбу.

«Было бы удивительно, если бы Артур не стал военным. Он носил исключительно красные гольфы – белые он из принципа не надевал. Белый в его понимании – это цвет белогвардейцев, черный – фашистов», – улыбаясь, рассказывает Резеда.

Вставал будущий танкист исключительно под песню «Вставай, страна огромная» – просил маму каждое утром ставить пластинку.

«Один раз я забежал домой пообедать и, пока было время, решил подремать. И вот смотрю, открывается дверь, сын, он тогда ходил в садик, посмотрел на меня и ушел. Через время слышу – кричит: “Держи, фашист, гранату” и бросает в меня батарейки, перемотанные скотчем. Говорит, что в кино такое видел», – смеется отец.

Часто из войсковой части по дороге, которая проходила в 30 метрах от дома, перегоняли танки, и маленький Артур с гордостью наблюдал за отцом.

«Один раз я сам был за рычагами, остановился, позвал его и посадил на танк. Для него это было таким счастьем!» – вспоминает глава семейства.

Ждать сына с фронта было самым тяжелым испытанием для родителей. Артур вернулся живым и здоровым, да еще и с орденом Мужества на груди Фото: из семейного архива Сунгатуллиных

«Зашел в свою комнату и изо всех углов начал вытаскивать снаряды»

Попал как-то Артур в опасную ситуацию – сыграло детское любопытство, к счастью, обошлось без травм.

«Когда у нас перевозили боеприпасы, один ящик уронил солдат и дети все разобрали. Я взял из части фотографии детей, которым оторвало конечности в результате игры с патронами, и понес показывать сыну, чтобы объяснить, насколько это серьезно может обернуться. Он сначала клялся, что ничего не брал, но потом зашел в свою комнату и изо всех углов начал вытаскивать снаряды. Оказалось, у него даже РПГ была», – вспоминает папа-танкист.

Артур потом признался, что они с мальчишками собирали все это на полигоне и даже в танки тайком залезали.

«У Артура даже других мыслей не было, куда пойти учиться, – раз папа военный, он с детства решил, что пойдет по его стопам. Сначала пошел учиться в Суворовское училище, потом поступил в Танковое. Был в горячих точках – девять месяцев в Ливии, четыре месяца на СВО. Был в Артемовске, Клещеевке, когда там шли самые ожесточенные бои», – рассказывает мама Артура Сунгатуллина.

Фото: из семейного архива Сунгатуллиных

Ждать сына с фронта было самым тяжелым испытанием для родителей. Артур вернулся живым и здоровым, да еще и с орденом Мужества на груди.

«Сейчас Артур преподает в военном училище. Был несколько лет командиром взвода, потом его повысили до ротного, стал преподавателем огневой подготовки. Когда вернулся с СВО, его отправили на обучение по современной технике, чтобы потом он мог преподавать курсантам», – рассказала Резеда Сунгатуллина.

Внук Сунгатуллиных Аскар так же, как и отец, с детства понял, что станет военным. Он характером похож на отца, говорит дедушка Фото: из семейного архива Сунгатуллиных

«Непростая это профессия – защищать свою Родину»

«Когда сын был маленький, я ему говорил: “Ноги вместе, руки по швам, смотри мне в глаза”, – и начинал лекции читать. И вот он стоит, мучается, ему хочется бегать, но он терпит. Когда появился внук, я с ним так попробовал – он стоит-стоит, а потом говорит мне: “Дедушка, а какая разница, как будут ноги стоять?” И на первом курсе ему больше всего не нравилась строевая подготовка, но сейчас вроде бы понял, что это – дисциплина», – поделился Ринат Сунгатуллин.

Внук Сунгатуллиных Аскар так же, как и отец, с детства понял, что станет военным. Он характером похож на отца, говорит дедушка.

«Он с легкостью поступил в танковое и уже учится на втором курсе. Сейчас ему 20 лет» Фото: из семейного архива Сунгатуллиных

«Он занимался легкой атлетикой, показывал хорошие результаты. Честно говоря, отец его отговаривал, когда он сообщил, что хочет стать военным, но внук настоял на своем. Говорил: “Нет, я буду офицером”. Он с легкостью поступил в танковое и уже учится на втором курсе. Сейчас ему 20 лет», – поделился глава семейства.

Есть у Артура еще два сына – младшему всего пять лет, но в нем, рассказывают бабушка с дедушкой, уже видны задатки будущего танкиста.

Есть у Артура еще два сына Фото: из семейного архива Сунгатуллиных

«Женой военного быть очень непросто. Когда мы жили в Елани, Рината почти не видели. Он уходил, когда сын еще спал, приходил, когда он уже спал. Внука я тоже отговаривала, потому что понимала, через что ему придется пройти. Я считаю, что очень тяжело учиться и тяжело иметь такую профессию – защищать свою Родину», – подытожила Резеда Сунгатуллина.