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«Прадед воевал на Курской дуге, внук – на СВО»: в семье из РТ четыре поколения танкистов
22 февраля Казанскому высшему танковому ордена Жукова командному Краснознаменному училищу исполнится 105 лет. В преддверии юбилея «Татар-информ» решил рассказать о династии танкистов Сунгатуллиных. Трое членов семьи окончили танковое училище, а основатель династии участвовал в Курской дуге.
«Когда папа узнал, что его зять – танкист, расплакался от счастья»
Четверо представителей семьи Сунгатуллиных – танкисты. Прадед воевал в Великую Отечественную войну, его дочь вышла замуж за танкиста, их сын и внук тоже связали свою жизнь с танками.
Рассказали историю семьи супруги Сунгатуллины – Резеда и Ринат. Сейчас их внук учится на втором курсе танкового училища.
«Началась наша династия с моего отца – Рахима Закировича. Он родился в 1925 году в Кузнечихинском районе ТАССР. В 17 лет он ушел добровольцем на фронт и попал в танковые войска. Папа воевал на Курской дуге, три раза горел в танке. Так же, как и его внук, он освобождал Донецкую землю от фашистских захватчиков. За освобождение Будапешта и Вены он был отмечен двумя орденами “Красная Звезда”, медалями “За отвагу”, “За взятие Вены” и “За взятие Будапешта”. Но, к сожалению, о нем я знаю не очень много, потому что родители развелись и мы с папой мало общались, но старались поддерживать связь. Помню, когда он узнал, что его зять – танкист, расплакался от счастья», – рассказала Резеда Сунгатуллина.
Рахим Закирович Сабиров ушел на фронт в 1942 году, в родной деревне он был трактористом, поэтому в армии стал механиком-водителем – прошел обучение, потом попал в войсковую часть. После Победы он продолжал служить, домой вернулся только к 1947 году, рассказала дочь ветерана. Рахима Закировича не стало в 1991 году.
Резеда Сунгатуллина – медик, как ее мама и сестра. Так и повелось издавна: женщины в роду медики, мужчины – военные.
«Я работаю в рентген-кабинете, но за свою жизнь я поменяла много мест. Была главной медсестрой ЦРБ Верхнего Услона, работала в военном госпитале, в госпитале МВД. Работала и в детском саду при военной части. Все потому, что я – жена военного: где муж, там и я», – рассказывает Резеда Сунгатуллина.
Со своим будущим мужем Резеда познакомилась еще в школе, они учились в одном классе.
«Я подбивался к ней с восьмого класса», – смеется супруг.
«Хотел поступать в танковое еще после школы, но мне дали плохую характеристику»
После выпускного Ринат Сунгатуллин ушел служить в армию, был распределен в танковые войска, а вернувшись, он поступил в Танковое училище.
«Я хотел поступать в танковое еще после школы, но вместе с аттестатом мне дали плохую характеристику – это был конец 80-х годов, тогда уже появилась группировка “Тяп-Ляп” и без драк на улице не обходилось. Мы с мальчишками постоянно отбивались от гопников. В училище мне сказали, чтобы я попробовал подать документы после армии. Это мне это даже на руку сыграло, потому что я вернулся старшим механиком-водителем в звании сержанта, и меня сразу взяли», – вспоминает танкист.
Преподавателями Рината стали танкисты-фронтовики, которые вернулись с Великой Отечественной войны, и другие именитые представители профессии.
«Главное – воспитывать дух, чтобы укрепить внутренний стержень»
«Я уже знал всю теоретическую часть, поэтому учиться мне было несложно. Трудности возникли только с иностранным языком. Уже сейчас, когда я имею большой опыт, я понимаю – сразу видно, сможет ли курсант стать офицером. У нас были лейтенанты, которыми командовали солдаты, поэтому офицер не должен быть слаб морально. Я думаю, главная подготовка должна заключаться именно в воспитании духа, чтобы укрепить внутренний стержень», – рассуждает Ринат Сунгатуллин.
После первого курса Ринат и Резеда поженились, в 1981 году у них родился сын. Получив диплом, офицер Сунгатуллин отправился служить на Урал, жена и сынишка, которому было 2,5 года, поехали вслед за ним.
«Я был распределен в Уральский военный округ, в Еланскую дивизию. Мы сразу поехали с вещами и ребенком. Первым делом я поехал в часть представляться, а супруга с сыном остались на остановке», – вспоминает Ринат.
«Шел ливень, а я с ребенком и двумя большими чемоданами сидела на остановке, ждала, пока Ринат сходит в часть. Но штаб был очень далеко. Ко мне выбежала женщина с ДОСов, позвала к себе, я отказалась – где бы муж меня потом искал? Телефонов же не было», – вспоминает Резеда Сунгатуллина.
По словам Рината, он даже не подумал, что сначала нужно заселиться в гостиницу, – так спешил познакомиться со своей воинской частью.
«Я почему-то сразу пошел в штаб дивизии, после этого меня отправили в полк. И потом меня спросили: “А где жена с ребенком? Как на остановке? Бегите быстрее заселяться!”», – вспоминает офицер.
«В самом начале службы меня отправили на полгода на целину»
За время службы в Елани Ринат Сунгатуллин много раз бывал в командировках, в том числе в горячих точках. Но служба его началась с освоения целины.
«В самом начале службы меня отправили на целину на полгода. Это был 1985 год, Казахская ССР, Кустанай, автомобильная рота. Я приехал как командир роты, и мы убирали урожай. Со мной были партизаны – так мы называли мобилизованных. Это ребята, которых вызвал военкомат на сбор урожая. Работали мы на трех точках – начали с Ростовской области, потом отправились в Троицк и Кустанай. За это время я стал хорошо разбираться в пшенице, ее вкусовых свойствах, калорийности и клейковине», – вспоминает Ринат Сунгатуллин.
Именно тогда ему присвоили новое звание, погоны старшего лейтенанта доставили на вертолете. Отмечали кумысом, с этим помогли казахи, смеется Ринат.
«В ноябре я вернулся в часть, меня сразу назначили командиром роты и наградили медалью “За трудовое отличие”. Сын ходил в садик, там же работала жена. Мы прожили в Елани до 1989 года. Но потом из дома пришли плохие вести – отец потерял зрение, у мамы болело сердце, она одна не справлялась», – рассказывает Ринат Сунгатуллин.
Учитывая семейные обстоятельства, офицера отправили поближе к родителям, но не в Казань, а в Верхний Услон.
«Меня назначили заместителем военкома района. Первое время я пешком ходили через Волгу по льду, а потом нам дали дом в Верхнем Услоне. Было непросто освоиться там городским жителям – ходить за водой с коромыслом, топить печь и бороться с мышами. Но ничего, привыкли», – говорит Ринат.
В 90-х годах Рината Сунгатуллина перевели сначала в Приволжский военкомат Казани, затем в Московский. На пенсию он ушел в 2007 году в звании подполковника.
«Просыпался будущий танкист исключительно под песню “Вставай, страна огромная”»
Сын Сунгатуллиных Артур рос патриотом и всегда равнялся на отца. С ранних лет было понятно, с какой профессией он свяжет свою судьбу.
«Было бы удивительно, если бы Артур не стал военным. Он носил исключительно красные гольфы – белые он из принципа не надевал. Белый в его понимании – это цвет белогвардейцев, черный – фашистов», – улыбаясь, рассказывает Резеда.
Вставал будущий танкист исключительно под песню «Вставай, страна огромная» – просил маму каждое утром ставить пластинку.
«Один раз я забежал домой пообедать и, пока было время, решил подремать. И вот смотрю, открывается дверь, сын, он тогда ходил в садик, посмотрел на меня и ушел. Через время слышу – кричит: “Держи, фашист, гранату” и бросает в меня батарейки, перемотанные скотчем. Говорит, что в кино такое видел», – смеется отец.
Часто из войсковой части по дороге, которая проходила в 30 метрах от дома, перегоняли танки, и маленький Артур с гордостью наблюдал за отцом.
«Один раз я сам был за рычагами, остановился, позвал его и посадил на танк. Для него это было таким счастьем!» – вспоминает глава семейства.
«Зашел в свою комнату и изо всех углов начал вытаскивать снаряды»
Попал как-то Артур в опасную ситуацию – сыграло детское любопытство, к счастью, обошлось без травм.
«Когда у нас перевозили боеприпасы, один ящик уронил солдат и дети все разобрали. Я взял из части фотографии детей, которым оторвало конечности в результате игры с патронами, и понес показывать сыну, чтобы объяснить, насколько это серьезно может обернуться. Он сначала клялся, что ничего не брал, но потом зашел в свою комнату и изо всех углов начал вытаскивать снаряды. Оказалось, у него даже РПГ была», – вспоминает папа-танкист.
Артур потом признался, что они с мальчишками собирали все это на полигоне и даже в танки тайком залезали.
«У Артура даже других мыслей не было, куда пойти учиться, – раз папа военный, он с детства решил, что пойдет по его стопам. Сначала пошел учиться в Суворовское училище, потом поступил в Танковое. Был в горячих точках – девять месяцев в Ливии, четыре месяца на СВО. Был в Артемовске, Клещеевке, когда там шли самые ожесточенные бои», – рассказывает мама Артура Сунгатуллина.
Ждать сына с фронта было самым тяжелым испытанием для родителей. Артур вернулся живым и здоровым, да еще и с орденом Мужества на груди.
«Сейчас Артур преподает в военном училище. Был несколько лет командиром взвода, потом его повысили до ротного, стал преподавателем огневой подготовки. Когда вернулся с СВО, его отправили на обучение по современной технике, чтобы потом он мог преподавать курсантам», – рассказала Резеда Сунгатуллина.
«Непростая это профессия – защищать свою Родину»
«Когда сын был маленький, я ему говорил: “Ноги вместе, руки по швам, смотри мне в глаза”, – и начинал лекции читать. И вот он стоит, мучается, ему хочется бегать, но он терпит. Когда появился внук, я с ним так попробовал – он стоит-стоит, а потом говорит мне: “Дедушка, а какая разница, как будут ноги стоять?” И на первом курсе ему больше всего не нравилась строевая подготовка, но сейчас вроде бы понял, что это – дисциплина», – поделился Ринат Сунгатуллин.
Внук Сунгатуллиных Аскар так же, как и отец, с детства понял, что станет военным. Он характером похож на отца, говорит дедушка.
«Он занимался легкой атлетикой, показывал хорошие результаты. Честно говоря, отец его отговаривал, когда он сообщил, что хочет стать военным, но внук настоял на своем. Говорил: “Нет, я буду офицером”. Он с легкостью поступил в танковое и уже учится на втором курсе. Сейчас ему 20 лет», – поделился глава семейства.
Есть у Артура еще два сына – младшему всего пять лет, но в нем, рассказывают бабушка с дедушкой, уже видны задатки будущего танкиста.
«Женой военного быть очень непросто. Когда мы жили в Елани, Рината почти не видели. Он уходил, когда сын еще спал, приходил, когда он уже спал. Внука я тоже отговаривала, потому что понимала, через что ему придется пройти. Я считаю, что очень тяжело учиться и тяжело иметь такую профессию – защищать свою Родину», – подытожила Резеда Сунгатуллина.
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