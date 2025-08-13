Организаторы «Новой Волны» рассказали о программе конкурса

Каждый день и вечер Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в Казани будет уникальным. Об этом журналистам рассказала PR-директор мероприятия и компании «АРС» Яна Кшановская.

«Каждый вечер будет со своей атмосферой, со своим настроением, с абсолютно новой программой. И это будет незабываемо. Очень часто спрашивают, будут ли новые дуэты. Конечно, и «Новая волна» известна тем, что эти дуэты у нас абсолютно неожиданные», – отметила она.

В этом году запланированы юбилейный вечер Ларисы Долиной, трибьют-вечер «Иванушек International», день премьер – свои новые песни исполнят известные исполнители российской эстрады. Также запланирован концерт с ретрохитами, а в последний день «Новой волны» пройдет гала-концерт с награждением победителей.

«Как интересно происходит концепция: у конкурсантов на разогреве настоящие звезды», – обратила внимание Кшановская.

Она также подчеркнула, что участники «Новой волны» часто добиваются успехов и становятся известными исполнителями. В числе таких: Полина Гагарина, Нюша, IOWA, Сергей Лазарев, Дима Билан и Анастасия Стоцкая.

Торжественное открытие фестиваля состоится 21 августа, а гала-концерт и церемония закрытия – 25 и 26 августа соответственно.

Ранее, с 2002 по 2014 год, фестиваль проходил в Юрмале (Латвия), а с 2015 года – в России, сначала в Краснодарском крае. Мероприятие состоится в зале New Wave Hall, построенном специально для этого конкурса.

В финале нынешнего года выступят 13 участников из шести стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана и России. Вечером 8 августа фирменный автобус «Новой волны» доставил конкурсантов из Москвы в Казань.

Накануне, 12 августа, они стали соавторами барельефа, который после завершения конкурса установят на одной из улиц Казани. В жюри международного конкурса «Новая волна» будут сидеть знаменитые российские артисты, в том числе Филипп Киркоров, Люся Чеботина и Анна Asti.

Композитор, народный артист России, продюсер фестиваля Игорь Крутой объяснил выбор Казани в качестве площадки для проведения фестиваля тем, что в Татарстане абсолютно особенным образом относятся к крупным мероприятиям и музыкальной индустрии. Он подчеркнул, что здесь окажется подчеркнута водная тема. Из-за близости рек, Казанки, Волги и Камы, название фестиваля «Новая волна» подтверждает свой смысл.