Позывной Автор: почему житель Куюков дважды пошел на СВО и зачем пишет книги о передовой

В деревне Куюки Пестречинского района житель Карим Гарипов, дважды ушедший добровольцем в зону Специальной военной операции, пишет новую книгу о спецназе «Ахмат» и боях в Курской области. Позывной Автор он получил на фронте – за то, что фиксирует события, пережитые вместе с боевыми товарищами.

Опыт Донбасса у него был за плечами. Потом – семья, растущий бизнес, планы, книги. Но в январе 2025 года он снова встал в ряды добровольцев.

«Когда враг захватил часть Курской области, для меня все изменилось, – говорит он. – Это уже была не какая-то далекая история. Это наша земля. Враг посмел посылать свои БПЛА в Татарстан, где у меня дочка в садик ходит. И я понял: если не мы, то кто? Для меня, как для мусульманина, это стало священной войной – защищать страну, где ты родился, где твоя семья, где есть свобода быть собой и возможность растить детей».

Решение он принял мгновенно. Три дня – чтобы завершить дела, поговорить с женой Лилей и дочерью Аишей. Семья знала: иначе он не сможет.

Карим отправился служить в спецназ «Ахмат» – одно из самых уважаемых добровольческих формирований.

«Я был единственным мусульманином в своем отряде, – улыбается он. – Остальные – православные. Но это никогда не было проблемой. Наш командир Апти Алаудинов сделал флаг, на котором крест и полумесяц изображены вместе. Это символ. На войне мы одно целое, одно братство. Мы защищаем одну Родину».

В своих рассказах он много говорит о командовании. Там ценили жизнь каждого бойца, тщательно готовили каждый штурм: неделями отрабатывали операции на точных копиях укрепрайонов, построенных в лесу. Благодаря такой подготовке потери были минимальными.

Война для него – не понятие, а среда, запахи и фактура. Курский чернозем, в котором тонешь по колено. Мороз, когда двое бойцов трое суток лежат в канаве, обнявшись, лишь бы выжить. И враг – жестокий, опытный, не раз виденный им в боях.

«Мы видели освобожденные подвалы в Судже, которые были пыточными «Азова», – голос Карима становится жестче. – Видели, что они делали с мирными – с детьми, женщинами, стариками. Это нельзя забыть. Это давало силы биться».

Он вспоминает известный эпизод штурма Суджи. Часть бойцов шла по огромной технической трубе, чтобы выйти в тыл, но Карима туда не взяли из-за высокого роста. «Мы шли поверху. Наш штурм был отвлекающим. Каждый делал свое дело. За четыре месяца я был в артиллерии, в штурмах и закончил разведчиком», – рассказывает он.

Судьба не раз отводила от него смертельную черту. Самый яркий эпизод – атака дрона-камикадзе. «В тот день я сбил шесть дронов, седьмой не заметил – он и ранил. Они летели парой. Операторы – опытные психологи, предугадывают траекторию бегущего. Я должен был бежать по тропинке, но за долю секунды решил прыгнуть в руины дома. Это было нелогично. Но это меня спасло. Дрон взорвался в двух метрах. Осколок попал в ногу. От взрыва я частично потерял слух и зрение».

Потом – госпиталь, затяжная пневмония, которая «догнала» уже в спокойствии. Продлить контракт он не смог и вернулся домой.

Карим награжден медалью «Участник Курского сражения 2024–2025». Но самая важная награда ждала дома – в садике, где его обняла дочка, неделю не отходя ни на шаг.

«Я боялся не за себя, – признается он. – Я боялся не вернуться к ней. Слава Богу, все обошлось».

Теперь каждый рассвет он встречает за ноутбуком. Пишет книгу о боевых товарищах из «Ахмата», о людях, которые оставили дома и бизнес, чтобы защитить страну. «Я пишу, чтобы правда осталась. Чтобы дети через годы понимали, за что сражались их отцы», – говорит Карим.

Вернуться к мирной жизни и восстановить здоровье ему помогает Фонд «Защитники Отечества», координатор пестречинского филиала Физалия Никитина.

Прямая речь Автора: о волонтерах и невидимой поддержке:

«Я захожу в блиндаж на ПВД. Тусклая лампочка едва освещает длинное, низкое помещение, стены которого обиты ящиками из-под снарядов. Нары в два яруса, везде оружие, броня, рюкзаки. Тесно и мрачно. Парни пьют чай, наливают мне, мы беседуем. Через несколько часов уезжаем на позицию. Я разглядываю детские рисунки на стенах, читаю корявые пожелания и улыбаюсь. „Я тебя защищу, мы тебя защитим, малышка Маша из первого класса!“ – даю обещание, прочитав письмо.

Чаепитие затягивается из-за меда и варенья – все эти сладости от волонтеров напоминают мне о маме, семье, мирной жизни. Наш продуктовый склад казался странным: сухпайки и коробки от Минобороны рядом с домашними соленьями, выпечкой. Бывали дни, когда нам привозили на позицию домашние пироги, вареную картошку с курицей, квашеную капусту. Все время на войне я чувствовал чью-то невидимую заботу. Она придавала силы и показывала: мы не забыты».

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил , что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Материал подготовлен при участии Валерия Мирошникова