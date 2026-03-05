Позывной Ангел: как женщина-медик из Альметьевска спасает жизни бойцов СВО

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Медик с позывным Ангел с самого начала специальной военной операции оказывает помощь бойцам на передовой, спасая жизни раненых. В гражданской жизни она известна как Малика, военная медсестра, прошедшая обучение в Альметьевском медицинском колледже и оформившая контракт с Министерством обороны в июле 2023 года.

«Отвожу, привожу ребят из госпиталей, забираю тех, кто прибыл из одного госпиталя в другой. Распределяю по подразделениям. В основном живу в лесу в блиндаже», – рассказывает Малика о своей работе в зоне СВО.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

По словам военнослужащей, мечта стать профессиональным медиком появилась в детстве. Однако осуществить ее удалось только после 40 лет. Когда в начале боевых действий потребовалась помощь, наблюдать со стороны она не могла.

«У меня было огромное желание помогать. Мама у меня участник тыловых действий во время ВОВ. Бабушка, дед дошел до Берлина. Все мои предки были участниками Великой Отечественной войны», – отмечает Малика.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

До официального заключения контракта с Министерством обороны она дважды попадала в зону СВО через друзей, которые помогали с организацией работы.

«К раненым отношусь как к родным», – говорит Ангел. Она называет свои чувства материнскими: «Материнские чувства я замечала, часто их ласково называю. Говорю: „сынуля, потерпи“. Есть материнские чувства, жалко их».

Бойцы стараются отблагодарить медиков: кто добрым словом, кто – шоколадом. По словам Малики, праздники в полевых условиях проходят иначе. «Новый год я ни с кем не отмечала. Всем нужно было быть на местах, на связи. Чай с вкусняшками попили и легли отдыхать», – рассказывает она.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Сейчас Малика находится в отпуске. Дома она не была девять месяцев. Военнослужащая успела побывать в колледже, где работала до заключения контракта, и навестить семью. Она уверена, что защита Родины – обязанность не только юношей, но и девушек.

«Ангел» продолжает служить примером преданности и профессионализма, сочетая материнскую заботу с выполнением опасной миссии на фронте, спасая жизни бойцов в зоне СВО.

Фото предоставлено Еленой Бауэр