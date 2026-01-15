news_header_top
«Позорище и профнепригодность». Губерниев - о прекращении контактов Вяльбе с Большуновым

Фото: t.me/RealGuberniev

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе за отсутствие связи с лыжником Александром Большуновым. Накануне Вяльбе сообщила, что больше не общается с трехкратным олимпийским чемпионом после недавних публичных инцидентов на лыжной трассе с участием Александра.

В своем сообщении в социальных сетях Губерниев выразил недоумение ситуацией:

«Президент ФЛГР как унтер-офицерская вдова! Вяльбе не знает, где Большунов, контактов с ним нет, приедет ли на соревнования, тоже не знает. Позорище и полная профнепригодность».

Поводом для похолодания отношений между Вяльбе и Большуновым стал инцидент на финише спринтерской гонки Кубка России в Кировске, когда Большунов травмировал лыжника Александра Бакурова, намеренно налетев на него со спины. После столкновения Бакуров упал, а затем с трудом поднялся, сильно хромая. Ранее Вяльбе уже сообщала о прерванных контактах со спортсменом.

