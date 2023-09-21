Позор Байдена, спич Лаврова и платеж Зеленскому за шапито: чем запомнится встреча в ООН

Речь Сергея Лаврова на полях Генассамблеи ООН выглядела островком реальной политики на фоне словесного шапито

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«Нацистов в Евросоюз принимаем вне очереди»

Глава российского МИД Сергей Лавров уже не первый раз радует на геополитической арене россиян жесткими и содержательными комментариями. На этот раз он сделал акцент на политике расширения Евросоюза. Напомним, что недавно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призывал оперативно включить Украину в состав ЕС, мотивируя это необходимостью поддержки Киева в «военное время». Лавров обратил внимание на Турцию и Сербию, которые десятки лет стоят в очереди, хотя экономически и политически представляют собой куда большую ценность, чем Украина.

«Сейчас звучат призывы из Брюсселя расширять членский состав ЕС как можно скорее. Но главный пафос не про Сербию, не про Турцию, которые десятилетиями ведут безнадежные переговоры о вступлении, а про Украину. А так можно и нужно без всяких критериев принимать Киев. Сербия, Турция и прочие подождут, а вот нацистов принимаем в ряды Евросоюза вне очереди», — заметил Лавров.

Кроме того, российский дипломат напомнил, что поддержка Западом киевского режима после референдумов в Крыму и на Донбассе является нарушением принципа самоопределения. И у Запада нет аргументов для честного диалога по Украине.

Риск глобального конфликта растет и коллективный Запад в роли вершителя судеб

«Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны», – подчеркнул Лавров.

Наконец, глава МИД РФ предупредил собравшихся, что риск глобального конфликта растет. Очевидно, Лавров имел в виду «ползучую эскалацию» Запада по поставкам все более современного вооружения Украине. Как «Татар-информ» писал ранее, дело дошло уже до кассетных боеприпасов и обедненного урана – оружия, которое запрещено в большинстве стран мира. На очереди самолеты F16, которые способны нести ядерное вооружение.

«Коллективный Запад во главе с США самочинно присвоил себе ранг вершителя судеб всего человечества», – резюмировал российский дипломат.

Перед стартом генассамблеи ООН многие СМИ потирали руки перед очной «дуэлью» Лаврова с президентом Украины Владимиром Зеленским. Так, в прошлом году на Совбезе ООН глава российского МИД, по данным западных СМИ, назвал главу киевского режима «сукиным сыном».

Зеленский представил публике заметно похудевший «план мирного процесса по Украине» Скриншот видео

Почему Зеленский сбежал из зала после своего выступления

Лавров не подвел ожиданий и на этот раз. Про нацистов с Украины прозвучало не менее справедливо. Однако Зеленский, видимо, не слышал, так как ретировался из зала. А ведь до старта заседания он не исключал, что послушает Лаврова. «Правда не знаю, как это будет», – отвечал Зеленский на соответствующий вопрос журналистов.

В итоге же после своего выступления он поспешно покинул зал. Понять бывшего актера можно – аншлага не вышло. Примерно половина потенциальных зрителей проигнорировали этот «перформанс».

Прежде всего, Зеленский представил публике заметно похудевший «план мирного процесса по Украине». Лидер киевского режима ужал свое раннее предложение с 10 пунктов всего до двух. Но содержание осталось фактически прежним.

Полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот России со всей территории Украины в пределах границ 1991 года. Полный возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

«Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий», – декларировал Зеленский.

«Зеленский – очень талантливый продюсер, но не надо путать с президентом»

Попутно он потребовал лишить Россию права вето в Совбезе ООН. Речь особого интереса у собравшихся не вызвала, поскольку все заранее знали, что скажет Зеленский. Очевидно, что новый апгрейд «плана Зеленского» скорее напоминает сводку истеричных требований. Об этом «Татар-информу» заявил известный политолог Семен Уралов.

«Какой же это план? Это ультиматум. Какой смысл его вообще обсуждать? Согласно сценарному плану, некоторые страны Зеленскому рукоплещут. Особенно его смелости. Если говорить нормами киношного сериала, то здесь хотят показать классический архетип Давида и Голиафа – огромная Россия и маленький мальчик Зеленский в роли Давида. И Зеленский, как продюсер, понимает, что ему надо удерживать этот образ. А для этого нужно производить инфоповоды. Этим он и занимается. Зеленский очень талантливый продюсер, но не надо путать с президентом, конечно», – говорит Уралов.

Так или иначе, нервному побегу Зеленского из зала после своей речи есть простое объяснение. Нынешний визит украинского лидера в Нью-Йорк заметно отличается от прошлогоднего. Тогда его встречали, как героя, а сегодня – как сложного пасынка, на которого уходит много денег без видимого результата.

Сейчас многие конгресмены США открыто говорят, что не поддержат более выделение траншей на десятки миллиардов долларов, а местные СМИ выдали целую серию критических материалов про загибающийся на глазах «контрнаступ», который ранее сами и рекламировали.

Есть ли тайный смысл в ругани Киева с Варшавой

Дела Украины в Европе тоже выглядят не очень. Неделя ООН проходит под аккомпанемент громкой «ругани» и взаимных обвинений между Варшавой и Киевом. Дошло даже до того, что Польша анонсировала свой отказ не только от украинских поставок зерна, но и от дальнейшего вооружения Украины. Впрочем, некоторые эксперты называют это тоже некой постановкой.

«Давайте я вам расскажу про Польшу. Это будет анонсом, потому, что я хотел рассказать об этом завтра. Наши СМИ попались в ловушку Зеленского и Дуды (президент Польши – прим. Т-и). 15 октября в Польше выборы. Партия ПИС (Право и Справедливость) теряет поддержку населения. Начинают расти рейтинги их ультраправых конкурентов. Причем люди недовольны излишней поддержкой Украины. Вот Польша и разыгрывает сейчас, как по нотам, эту партитуру конфликта с Украиной. Если смотреть на суть, то Украина ничего не теряет», – считает Семен Уралов.

По словам эксперта, Польша запретила только продажу, а не транзит зерна. Польша делает громкие заявления, что не будет вооружать Украину. Но она и не вооружала ее. Полмира вооружает Киев, и Польша стоит в третьем десятке по объемам помощи.

Так или иначе, но в Европе все громче звучат мнения о необходимости завершения конфликта, независимо от предпочтений Киева. А Зеленского некоторые просто призывают «остановить».

Так глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к решительным мерам. «Зеленский никогда не захочет мира и дойдет до катастрофы, если его не остановить», – считает он.

Германии, как серьезного актора, в мировой политике больше нет. Стоит ли удивляться, что речь Шольца не вызвала никакого интереса Скриншот видео

Падение акций Шольца и меткое определение Трампа о позоре Байдена

Евросоюз по результатам последних лет в целом потерял статус самостоятельной политической единицы, превратившись в послушного вассала США. Показательный момент заключается в том, что вчерашнее выступление канцлера Германии Олафа Шольца прошло практически при пустом зале.

А чего ждать от страны, которая была идейным предводителем сильного Евросоюза, но потеряла этот статус. Теперь Берлину взорвали Северный поток-2 и заставляют поставлять многострадальные Леопарды на утилизацию в Киев. И это под аккомпанемент выражений представителей официальной Украины про ливерную колбасу в отношении Шольца. Германии, как серьезного актора, в мировой политике больше нет. Стоит ли удивляться, что речь немецкого лидера не вызвала никакого интереса.

В этом плане даже положение Зеленского выглядит получше. Бывший актер уже точно получит свой «гонорар» в виде очередного пакета военной помощи на сумму более 300 млн долларов. Да, уже не миллиарды, но за пару речей – тоже неплохо.

Кстати, «заказчик» речи Зеленского – Байден также выходил на сцену. Но анализировать выступление не будем, поскольку емко и точно это сделал весьма талантливый человек – бывший президент США Дональд Трамп.

Трамп в своих соцсетях назвал выступление Байдена на Генассамблее ООН позором для США Скриншот

Он назвал в своих соцсетях выступление Байдена на Генассамблее ООН позором для США. Он также добавил, что если бы сам выступил так же, то тут же вылетел бы из политики. Добавить к этому нам нечего.

В целом, любопытных сцен, явных и тайных смыслов, а также слов на генассамблеи ООН хватало, но за всем этим не было главного. А именно: предложений или реальных мер по преодолению нынешних геополитических рисков – как военных, так и, например, климатических. Наверное правильно, что в Нью-Йорк не поехал Президент России Владимир Путин. Многие считают, что формат ООН выродился, если не сделал этого ранее.

«Ничего не будет, никаких сдвигов по итогам генассамблеи. Текущая вариация ООН со времен смерти Саддама Хусейна превратилась в круглый стол. Смысла в организации нет никакого», – сказал «Татар-информу» Уралов.