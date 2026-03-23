23 марта 2026

Познер: «Вернуться в спорт после всего, что случилось с Валиевой, требует мужества»

Познер: «Вернуться в спорт после всего, что случилось с Валиевой, требует мужества»
Фото: скриншот видео YouTube

Известный тележурналист Владимир Познер заявил, что многие бы на месте российской фигуристки Камилы Валиевой, отбывшей четырехлетний срок дисквалификации и вернувшейся в профессиональный спорт, – сдались. Также телеведущий отметил сильный характер 19-летней спортсменки.

«К сожалению, был в самолёте и не смог посмотреть выступление Валиевой на Кубке Первого канала. Конечно, вернуться в спорт после всего, что случилось с Валиевой, требует мужества.

Думаю, большинство людей просто сдались бы, всё бросили на месте Валиевой. Камила проявляет сильный характер, это вызывает уважение. Только время покажет, сможет ли она вернуться на высший уровень», – сказал Познер Metaraitings.ru.

25 декабря 2025 года закончилась дисквалификация Камилы Валиевой. В январе 2026 года она дебютировала на чемпионате России по прыжкам, где заняла четвертое место. А накануне впервые представила новую короткую программу в Кубке Первого канала в составе команды Москвы и стала четвертой.

#Камила Валиева #фигурное катание #Владимир Познер
