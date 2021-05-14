Познер и Ургант снимут документальный фильм о Казани

В путешествие по городам на Волге, в том числе по Казани, отправятся телеведущий и радиоведущий, писатель Владимир Познер и Иван Ургант. Итогом поездки станет создание документального фильма, сообщил на своей странице в Instagram Познер.

Картина будет посвящена восьми городам — помимо Казани, телеведущие отправятся на теплоходе в Волгоград, Саратов, Самару, Нижний Новгород, Городец, Кострому и Рыбинск. Они будут встречаться с жителями этих населенных пунктов, брать у них интервью.

Владимир Познер обратился к подписчикам с просьбой о содействии в съемках фильма.

«Если вам знакомы живущие там люди, на которых, с вашей точки зрения, нам следует обратить свое внимание, то напишите нам о них страничку-другую (но не более двух). Помогите нам в поисках будущих героев нашего фильма. Направьте свои письма по адресу: pozneronline2021@gmail.com», — призвал он.

За последние 14 лет съемочная команда сняла фильмы об 11 странах, однако России среди них нет. Идею снять фильм о городах нашей страны предложил Иван Ургант.

«Не так давно наша группа сидела и размышляла над тем, что будем дальше снимать. Кто-то предложил Турцию, кто-то Индию, и вдруг Иван Ургант предложил: „А почему бы нам не поплыть по Волге с заходом в разные города, встречаться в них с людьми, брать у них интервью“», — рассказал о рождении идеи Познер.

«Успех фильма в немалой степени зависит от вас. Я на вас рассчитываю», — обратился к россиянам телеведущий.