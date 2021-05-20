Познер раскрыл рабочее название фильма про Поволжье

Фильм Владимира Познера и Ивана Урганта, снятый в восьми городах Поволжья, носит рабочее название «В поисках русского характера». Об этом рассказал журналист и телеведущий Владимир Познер на просветительском марафоне «Новое знание».



«Мы решили сделать фильм о России. Мы поедем по Волге, останавливаясь в 8 городах, это будет серия. Пока она условно называется "В поисках русского характера"», — отметил Познер.



Фильм может получиться весьма противоречивым и вызвать широкий общественный резонанс, считает автор: «Что получится у нас — я не знаю. Это очень трудно — делать для России фильм о России. Найдется миллион возражений и людей которые скажут: "Это не так, это не то". Посмотрим».



Казань станет одним из городов, в которых запланированы съемки проекта. Уже в июле съемочная группа отправится на теплоходе по Волге и сделает остановки в Волгограде, Саратове, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Городце, Костроме и Рыбинске.



Напомним, что в России продолжается просветительский марафон «Новое знание». Завтра к дискуссии присоединятся руководитель компании SpaceX Илон Маск, соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк, министр иностранных дел России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин и другие эксперты. Программа марафона и онлайн-трансляция доступны онлайн на сайте.



Всего марафон пройдет в восьми городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Новосибирск и Калининград. По программе каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.

В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Всего на мероприятии выступят более 100 как российских, так и зарубежных спикеров.