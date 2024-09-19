Познер подготовил для ТВ новый фильм

Журналист Владимир Познер подготовил документальный фильм о Турцию. Он называется «Турецкая тетрадь» и будет состоять из 8 серий по 48 минут каждая. Данный проект уже сдан Первому каналу, но, когда он выйдет в эфир, пока неизвестно, пишет ТАСС.

«Раз это объявил, как мне сказали, Константин Львович Эрнст, то, наверное, правда», - сказал Познер, когда его спросили, действительно ли «Турецкая тетрадь» выйдет на Первом канале.

Познер добавил, что снять документалку про Турцию ему предложили примерно 1,5 года назад. Сейчас проект готов и сдан телеканалу.

Тележурналист полагает, что на Первом канале приняли решение дать проект в эфир, но точное время выхода ему пока неизвестно.