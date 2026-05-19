Познер поделился, кто по его мнению лучше - Плющенко или Малинин

Телеведущий, журналист Владимир Познер высказался, кого считает фигуристом лучше – Малинина или Плющенко.



«Он(Малинин), конечно, выдающийся. Особенно с учетом того, как сегодня оценивают. Конечно, то, что он делает, пока никто не делает. В этом смысле он выдающийся.

Но я отдаю предпочтение тому же Плющенко. Потому что я помню… Просто не могу вам передать… Я видел его на Олимпийских играх, когда он побеждал, получил золотую медаль, и просто дух захватывало с точки зрения того, как же это красиво. Именно красиво!

Фигурное катание, в конце концов, должно быть красивым: надевают костюмы, не просто майку и шорты, правда же? Значит, вопрос красоты там, по идее, важный. А в самом катании особой красоты-то уже нет. Есть атлетичность в большей степени», – сказал Познер «Спортсу».



Илья Малин на Олимпиаде в Италии стал восьмым.