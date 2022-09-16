Познер опроверг сообщения о своей срочной госпитализации

Телеведущий, журналист и писатель Владимир Познер опроверг в комментарии агентству РИА Новости сообщения о госпитализации в московскую больницу. Ранее телеграм-каналы сообщили, что его увезли на скорой из-за коронавируса, а врачи оценили его состояние как средней тяжести.

Появившуюся информацию телеведущий назвал «враньем». «Хочу сказать, что это все, ну не знаю, откуда это взялось, но я не госпитализирован, у меня со здоровьем, тьфу-тьфу, все хорошо, и поэтому, я... ну благодарю за внимание», – прокомментировал он слухи об ухудшении здоровья.

Напомним, Познеру 88 лет, он родился в Париже в 1934 году.