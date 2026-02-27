Познер о фигуристе Малинине: «Абсолютная самоуверенность это сыграло с ним злую шутку»

Фото: соцсети Ильи Малинина

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер объяснил причины неудачного выступления американского фигуриста российского происхождения Ильи Малинина во время финала турнира на Олимпиаде-2026.

«Здесь, мне кажется, сошлись две вещи: абсолютная самоуверенность, ощущение, что рядом с ним и близко никого нет, и давление Олимпийских игр», – цитирует Познера «Советский спорт». Также Владимир Познер отметил, что формат Олимпийских игр иного калибра, в отличие от ежегодного чемпионата мира.

«Возникло то самое ощущение: сейчас он выйдет и всем покажет – без вариантов. Пожалуй, не было ни одного спортсмена на этих Играх, которому настолько уверенно и безоговорочно прочили победу. Думаю, это и сыграло с ним злую шутку. Илья очень молодой человек, неопытный – конечно, не устоял под таким грузом, – добавил телеведущий.

Илья Малинин был лидером турнира по фигурному катанию на ОИ-26 после короткой программы. Во второй части соревнований он допустил несколько ошибок и занял восьмое место по итогам двух прокатов.