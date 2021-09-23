Познавательная филология метро Казани: Толстой хвастает татарским, Бигиев обходит Холмса

Фото: Михаил Захаров

Казанский метрополитен приобщился к мировому тренду проводить время в дороге с пользой и интересом: с 20 сентября в подземке начал курсировать состав, внутри и снаружи расписанный фразами, правилами, поговорками народов языков Поволжья. Проект, реализованный мэрией Казани, приурочен к Году родных языков, культуры и традиций народов Поволжья в Татарстане.

Вагоны обклеены памятками-шпаргалками, которые рассказывают, например, как приготовить татарский чай, как правильно ставить ударения в часто используемых, но нередко произносимых с ошибкой русских словах, сколько исконно русских слов (а их, оказывается, всего три) начинаются с буквы «А», какие обиходные слова в русском языке произошли от татарских и кто из татарских авторов написал свои детективы раньше, чем Артур Конан Дойл — свои истории о Шерлоке Холмсе.

Фото: © Михаил Захаров

В занимательных памятках Лев Толстой хвастает знанием татарского языка перед Пушкиным, Каюм Насыри назван автором первого татарского фэнтези «Әбүгалисина» («Абугалисина»), а пассажирам предлагается запомнить некоторые татарские слова и фразы, например, по темам «космос» и «вежливые слова».

Фото: © Михаил Захаров

«Мы задумали такой проект еще несколько лет назад. Подумали, как было бы здорово на татарском языке, вообще на языках народов, которые проживают в республике, сделать тематический поезд. Фразы и слова мы постарались сделать максимально любопытными, не в академической форме, а с юмором, в виде мемов и приколов. Например, популярный в интернете мем „Жизнь без татарки, как чай без заварки“. Это очень смешная фраза, и у учеников, и вообще у населения вызывает она положительные ассоциации. Прописали, как на татарском языке можно выразить любовь, на языках Поволжья можно признаться в любви», — рассказал один из авторов концепции вагона познавательной филологии преподаватель лицея «Унбер», общественный деятель Рашат Якупов.

Фото: © Михаил Захаров

Над лингвистическим насыщением задумки работали вчетвером, визуализировала задуманное целая команда дизайнеров, пояснил Якупов. При этом, признался собеседник, задуманная концепция все же воплотилась не полностью, и авторы идеи надеются, что в будущем, возможно, будут дополнять и обновлять информацию в вагоне-лингвопросветителе.

Фото: © Михаил Захаров

«Получились креативные, яркие вагоны, я даже боялась, не слишком ли ярко, так как сама люблю минимализм. Но авторы настояли, чтобы было ярко – для привлечения внимания пассажиров. Воплощала эту задумку дизайнерская студия 500х700 во главе с Полиной Михайловой. Мы благодарны им за терпение, потому что работы было очень много, до них мы обращались в разные студии, они отказывались браться, потому что это очень объемная работа. Выиграла аукцион вообще другая студия, но их варианты нам не понравились. До такой степени сложно, как с этим языковым проектом в метро, было, наверное, только с уличным спектаклем “О чем поют деревья”», – призналась заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам социальной сферы Гузель Сагитова.

Фото: © Михаил Захаров

Она отметила, что по первым дням курсирования состава на маршруте понятно, что идея казанцам понравилась. К слову, поезда со шпаргалками о правильном произношении и правописании слов уже несколько лет ездят, например, в Санкт-Петербурге. В Казани языковой поезд в метро можно будет встретить как минимум до конца года.

«В конце этой недели в Казани пройдет фестиваль народов Поволжья „Итиль“. Наш поезд мчится навстречу этому фестивалю», — подытожила Гузель Сагитова.