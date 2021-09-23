Познавательная филология метро Казани: Толстой хвастает татарским, Бигиев обходит Холмса
Казанский метрополитен приобщился к мировому тренду проводить время в дороге с пользой и интересом: с 20 сентября в подземке начал курсировать состав, внутри и снаружи расписанный фразами, правилами, поговорками народов языков Поволжья. Проект, реализованный мэрией Казани, приурочен к Году родных языков, культуры и традиций народов Поволжья в Татарстане.
Вагоны обклеены памятками-шпаргалками, которые рассказывают, например, как приготовить татарский чай, как правильно ставить ударения в часто используемых, но нередко произносимых с ошибкой русских словах, сколько исконно русских слов (а их, оказывается, всего три) начинаются с буквы «А», какие обиходные слова в русском языке произошли от татарских и кто из татарских авторов написал свои детективы раньше, чем Артур Конан Дойл — свои истории о Шерлоке Холмсе.
В занимательных памятках Лев Толстой хвастает знанием татарского языка перед Пушкиным, Каюм Насыри назван автором первого татарского фэнтези «Әбүгалисина» («Абугалисина»), а пассажирам предлагается запомнить некоторые татарские слова и фразы, например, по темам «космос» и «вежливые слова».
«Мы задумали такой проект еще несколько лет назад. Подумали, как было бы здорово на татарском языке, вообще на языках народов, которые проживают в республике, сделать тематический поезд. Фразы и слова мы постарались сделать максимально любопытными, не в академической форме, а с юмором, в виде мемов и приколов. Например, популярный в интернете мем „Жизнь без татарки, как чай без заварки“. Это очень смешная фраза, и у учеников, и вообще у населения вызывает она положительные ассоциации. Прописали, как на татарском языке можно выразить любовь, на языках Поволжья можно признаться в любви», — рассказал один из авторов концепции вагона познавательной филологии преподаватель лицея «Унбер», общественный деятель Рашат Якупов.
Над лингвистическим насыщением задумки работали вчетвером, визуализировала задуманное целая команда дизайнеров, пояснил Якупов. При этом, признался собеседник, задуманная концепция все же воплотилась не полностью, и авторы идеи надеются, что в будущем, возможно, будут дополнять и обновлять информацию в вагоне-лингвопросветителе.
«Получились креативные, яркие вагоны, я даже боялась, не слишком ли ярко, так как сама люблю минимализм. Но авторы настояли, чтобы было ярко – для привлечения внимания пассажиров. Воплощала эту задумку дизайнерская студия 500х700 во главе с Полиной Михайловой. Мы благодарны им за терпение, потому что работы было очень много, до них мы обращались в разные студии, они отказывались браться, потому что это очень объемная работа. Выиграла аукцион вообще другая студия, но их варианты нам не понравились. До такой степени сложно, как с этим языковым проектом в метро, было, наверное, только с уличным спектаклем “О чем поют деревья”», – призналась заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам социальной сферы Гузель Сагитова.
Она отметила, что по первым дням курсирования состава на маршруте понятно, что идея казанцам понравилась. К слову, поезда со шпаргалками о правильном произношении и правописании слов уже несколько лет ездят, например, в Санкт-Петербурге. В Казани языковой поезд в метро можно будет встретить как минимум до конца года.
«В конце этой недели в Казани пройдет фестиваль народов Поволжья „Итиль“. Наш поезд мчится навстречу этому фестивалю», — подытожила Гузель Сагитова.