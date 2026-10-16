Пожизненный запрет вейпов для молодежи поддержали 73% казанцев

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Большинство жителей Казани одобряют пожизненный запрет на продажу электронных сигарет людям, родившимся после 31 декабря 2008 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, имеющиеся в распоряжении «Татар-информа».

Согласно исследованию, за такую меру выступили 73% респондентов, против – 12%. Еще 15% участников опроса затруднились ответить.

Женщины поддерживают инициативу чаще мужчин – 77% против 70%. Наиболее высокий уровень одобрения зафиксировали среди казанцев в возрасте от 35 до 44 лет – 82%. Среди жителей старше 45 лет этот показатель составил 80%, а среди молодежи до 35 лет – 56%.

Среди респондентов с высшим образованием запрет одобряют 79%, со средним профессиональным – 67%. Чаще других инициативу поддерживают горожане с доходом от 100 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц – 79%.

Отношение к запрету также зависит от привычек курения. Среди некурящих его поддерживают 74% опрошенных, среди курящих только обычные сигареты – 77%. В группе тех, кто употребляет и обычные сигареты, и вейпы, доля сторонников составляет 52%. Среди пользователей только электронных сигарет этот показатель достигает 43%.

Опрос проводился с 9 по 15 октября 2026 года среди экономически активного населения Казани.

Ранее депутаты парламентского комитета Госсовета РТ одобрили законопроект о запрете в Татарстане розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Был определен экспериментальный период, в который будет действовать этот запрет. Парламентарии не исключили, что за это время могут быть введены и другие ограничения. Подробнее – в материале «Татар-информа».