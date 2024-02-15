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«Позитив помогает преодолеть болезнь»: В ДРКБ прошел концерт для детей, борющихся с раком
Сегодня, 15 февраля, в Международный день детей, больных раком, в Центре детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ прошел концерт для маленьких пациентов. Об этом «Татар-информу» рассказали в Детской республиканской клинической больнице.
Праздничную атмосферу для ребят создала шоу-группа. Юные пациенты и их родители приняли участие в конкурсах, фотографировались, пели песни, танцевали и даже играли на африканском барабане.
«Хочется сказать большое спасибо всем тем, кто сегодня подарил нам столько положительных эмоций и впечатлений! Дети и взрослые в восторге от зажигательных исполнителей, веселых песен и танцев!» – поделилась своими эмоциями мама одного из пациентов ДРКБ.
В больнице напомнили, что в Центре детской онкологии созданы все условия для лечения онкологических заболеваний. Специалисты ДРКБ наряду с высокотехнологичной медицинской помощью оказывают и психологическую поддержку. Кроме того, в учреждении организована работа педагогов и аниматоров.
В ДРКБ уверены, что праздники, положительные эмоции и хорошее настроение помогают детям преодолевать болезни, отвлекают от больничных будней, способствуют скорейшему выздоровлению и повышению эффективности лечения.
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