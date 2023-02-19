Бочка Диогена и пазл из амфор: Эрмитаж привез в Казань наследие Македонского

Монтаж выставки в Центре «Эрмитаж-Казань» ведется уже около двух недель

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Редкости весом 4,7 тонны

«Да, это не живопись, как было на предыдущей выставке фламандского искусства, здесь много каменных, металлических и глиняных экспонатов. С одной стороны, требования к климат-контролю мягче: нет строго фиксированной температуры. С другой стороны, эти вещи привезены из музейного храма – Эрмитажа, который в современной истории стал их домом. Там температура одна, и мы должны ее поддерживать. Металлическим предметам важно соблюдение влажности. Ко всем экспонатам надо подходить индивидуально, для каждого делается специальный ящик: одна вещь может ехать только горизонтально, другая только вертикально», – рассказал научный сотрудник Государственного Эрмитажа Андрей Кузнецов.

Монтаж выставки в Центре «Эрмитаж-Казань» ведется уже около двух недель. Сначала установили витрины и подиумы, изготовленные специально под экспонаты, затем начали распаковку и размещение предметов. На выставку в Казань главный музей страны отправил 41 ящик редкостей общим весом 4,7 тонны. Артефакты охватывают период с IV века до нашей эры до конца XIX столетия – это около 380 предметов, среди которых археологические находки, картины, оружие, скульптуры, а также ювелирные украшения и монеты, так или иначе связанные с именем великого полководца.

Индийской скульптуре около 1,7 тыс. лет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Самыми требовательными к перевозке были скульптуры и иные большие предметы. Например, индийская скульптура, которой около 1,7 тыс. лет. Она каменная, но склеена реставраторами из частей, поэтому поднимать ее нужно с особой осторожностью, не браться за выступающие части – за руку, например.

Из хрупких предметов, конечно, и глиняные античные сосуды. Размер некоторых из них очень велик – в высоту роста ребенка или в половину взрослого человека. А самые тяжелые экспонаты выставки – две каменные стелы с раскопок в Херсонесе Таврическом, где Эрмитаж работал во второй половине ХХ века. Каждая из них весит килограммов по 300, плюс у них двойные ящики, которые добавляют еще 200 кг. Поднимают и переносят такие экспонаты 12-14 человек, но проблема в том, что не все они могут одновременно найти место, чтобы ухватиться и перераспределить вес на каждого несущего. Такие предметы особенно непросто поднимать наверх, а Центр «Эрмитаж-Казань» находится на третьем этаже здания.

На выставку в Казань главный музей страны отправил 41 ящик редкостей общим весом 4,7 тонны Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Фреска с кораблем «Исида»

«Выставка создана из экспонатов разных эпох, представлен большой срез времени. Так как я занимаюсь античным временем, самый притягательный для меня экспонат – фреска с изображением корабля “Исида”. Она большая, примерно полтора метра на метр. Там изображены и воины, и слон, и сам корабль. Интересно будет к этой фреске приглядеться. На ней можно посмотреть, как выглядел корабль III века н. э. И на ней еще много нюансов, которые были нацарапаны еще в античности. Про все экспонаты можно долго рассказывать, если знать историю», – отметил Андрей Кузнецов.

Андрей Кузнецов: «Ко всем экспонатам надо подходить индивидуально, для каждого делается специальный ящик» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Фреска, к слову, была раскопана Государственным Эрмитажем на древнегреческом городище Нимфей в 1982 году. Этот город находился на западном берегу Керченского пролива, у современного поселка Эльтиген (Героевское) в 17 км к югу от Керчи. Эта находка – наглядный пример работы реставраторов Эрмитажа. Она состоит из 10 тысяч фрагментов, которые специалисты в течение 10 лет, как мозаику, кропотливо подстраивали один под другой.

«Благодаря их работе корабль “Исида” предстанет скоро перед посетителями. Эта полихромная фреска с преобладанием желтого и красного цветов составляет постоянную экспозицию Эрмитажа, занимая одно из значимых мест раздела Северного Причерноморья», – отметил Кузнецов.

Фреска состоит из 10 тысяч фрагментов, которые специалисты в течение 10 лет, как мозаику, кропотливо подстраивали один под другой Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Игра в бутылочку: амфора, арибалл, гидрия, кратер или лекиф?

Выставка разделена на несколько тематических зон. Встретит посетителей вводный зал с интерактивной картой походов Александра Македонского. Прикоснувшись рукой к одной из точек на его маршруте, можно будет кликнуть фотографию и увидеть, как завоеванный великим полководцем город выглядит в современности.

Встретит посетителей вводный зал с интерактивной картой походов Александра Македонского Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Следующий зал посвящен классической Греции, в которой родился и воспитывался будущий завоеватель. Справа в большой витрине выставлены различные типы античных сосудов, а рядом игровая тактильная зона, где можно будет, как мозаику, пособирать эти сосуды из фрагментов, а заодно прочесть название: амфора, кратер, лекиф, гидрия. Здесь же первая тактильная станция: воспроизведенный на 3D-принтере небольшой древнегреческий сосуд для воды – чернофигурная гидрия. Хотя подобные экспонаты-реплики в значительной степени рассчитаны на слабовидящих посетителей, уверены, возможности прикоснуться к сосуду вне витрины не упустит никто.

Слева в первом зале представлены те самые тяжелые экспонаты выставки – два каменных надгробья III века до н. э. из Херсонеса Таврического. На одном на древнегреческом написано: «Поликаста (имя женщины, которая была под этим камнем похоронена, – прим. Т-и), дочь Гиппократа и жена Дельфа». На втором – «Дельф, сын Евклида». Женский надгробный камень украшен изображениями тении (имитацией пурпурной перевязи) и арибалла – небольшого сосуда для ароматических масел.

Два каменных надгробья III века до н. э. из Херсонеса Таврического Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Тогда не было духов в жидком респираторном состоянии, они были масляными, так что сосуды носили на себе. У них было широкое горлышко и венчик на крышке, чтобы можно было размазать масло по телу. Уникальность этих надгробий в том, что на них частично сохранилась краска. Ведь у многих, когда они смотрят на греческий мрамор, складывается ощущение, что он белый. Общие ассоциации с Грецией – белый мрамор, голубое небо, синее море. На самом деле греки любили многоцветность, полихромию. Здесь это прекрасно видно. Многие скульптуры и храмы тоже были раскрашены – древние греки любили яркость, краски», – подчеркнул специалист.

Махайра, кнемиды, панцири, шлемы и бочка Диогена

Последующие несколько залов рассказывают о Восточном походе Александра Македонского, длившемся 11 лет, принесшем ему мировое господство и навсегда изменившем судьбу цивилизаций Древнего мира.

«Поход Александра Македонского был военным, мы можем видеть, какие доспехи были у воинов того времени» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вот фалар – часть защиты воина. Видно, что на нем сохранились следы от стрел, копий. Еще здесь изображен слон. В части витрин представлено вооружение. Поход Александра Македонского был военным, мы можем видеть, какие доспехи были у воинов того времени. Вот, например, железная кольчуга – чешуйчатый панцирь, который был собран из множества деталей благодаря реставраторам и укреплен на оргстекле. Эта кольчуга была найдена в захоронении – в кургане. Есть тут и панцирь для защиты тела, и махайра – меч определенного типа, и кнемиды – поножи (часть доспеха, металлическая защита, обычно из бронзы, от лодыжек до колен, – прим. Т-и). Эти кнемиды, кстати, идут в комплекте с греческим шлемом. А показываем мы разные типы шлемов: есть македонский, греческий и коринфский тип… Здесь – бронзовый панцирь, которому больше 2000 лет, с изображением Медузы горгоны – это такой апотропей (оберег от зла, – прим. Т-и), который, считалось, защищает, отпугивает. Так же, как и сейчас, люди верят в защиту каких-то символов, а уж тем более в те времена верили. Он нетяжелый, тонкий – может защитить от стрелы, выпущенной с большого расстояния, но если идет удар колющий, то не выдержит», – объяснил Андрей Кузнецов.

Особенно интересен панцирь, декорированный чешуйками из слоновой кости. А еще золотой венок работы древних греческих мастеров, бронзовое дышло с колесницы Восточного Средиземноморья, древнеегипетские ткани… Два последних перечисленных экспоната, к слову, также представлены на тактильных станциях. Всего в выставке таких будет пять. Помимо названных – античная монета статер 336–323 годов до н. э. и фрагмент рельефа из Персеполя с изображением воина. Что самое удивительное – создан этот рельеф в масштабе один к одному в камне с помощью 3D-принтера, как и сосуд для воды в первом зале.

Кроме того, к выставке подготовлены пять ассоциативных ароматов, которые помогут посетителям пройти по маршруту Восточного похода Александра Македонского, раскрывая образы молодого царя и правителя, ставшего великим, а также будут посвящены Греции, Персии и Индии того времени.

Завершающий раздел выставки — наследие Александра Великого Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пройти по маршруту Александра Македонского

Завершающий раздел выставки — наследие Александра Великого. Его представят картины Джованни Доменико Тьеполо и Джованни-Баттиста Питтони, произведения прикладного искусства из фарфора, бронзы и драгоценных металлов, камеи из яшмы с изображением Александра, изготовленные на Екатеринбургской императорской гранильной фабрике.

Но самым удивительным и запоминающимся экспонатом последнего раздела, уверены, станет бочка Диогена. Она, конечно, не подлинник – скорее символ. Но в нее можно будет забраться и послушать миф о Диогене и Александре Македонском, причем как на русском, так и на татарском языке. От такой возможности откажется не всякий взрослый, не только ребенок. Для детей, кстати, к выставке создали отдельную книгу отзывов.

Бочка, конечно, не подлинник – скорее, символ. Но в нее можно будет забраться и послушать миф о Диогене и Александре Македонском Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Конечно, казанцам надо пользоваться возможностью прийти на эту выставку – тут про Александра Македонского можно много чего интересного узнать. Лично у меня кумира нет, но Македонский – личность загадочная, которая изменила ход истории, смешав культуры Запада и Востока. Если бы этого похода не было, мы бы (эти культуры, – прим. Т-и) знакомились по-другому и дольше. А тут такой взрыв произошел, что Восток и Запад смешались, это все вылилось в эпоху эллинизма, которая является очень важной в искусстве. Это, конечно, все благодаря походу Александра Великого», – заключил собеседник.

Проект «Александр Македонский. Путь на Восток» обещает быть долгим: заявленный срок работы выставки — до 8 октября этого года. В преддверии ее открытия, с 21 по 23 февраля, состоится блок культурно-просветительской программы «Дни Эрмитажа в Казани» при участии генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.