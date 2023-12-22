POZIS запустил производство импортозамещенных кабинных холодильников для грузовиков КАМАЗ

Фото: АО "ПОЗиС"

Зеленодольский Завод имени Серго (POZIS) Госкорпорации Ростех (входит в Союз машиностроителей России) по заказу ПАО «КАМАЗ» разработал кабинный холодильник для хранения продуктов. Оборудование создано в рамках программы импортозамещения и будет использоваться в грузовиках поколения К5. Старт серийного производства намечен на первый квартал 2024 года.



Оборудование предназначено для охлаждения и хранения скоропортящихся продуктов в автомобиле КАМАЗ. Первые холодильники из установочной партии уже прошли эксплуатационные испытания.



Изделия отличаются компактными размерами и устанавливаются в выдвижном ящике кабины на полозьях. Электропитание прибора осуществляется от бортовой электросети постоянного тока, также предусмотрена защита от перепадов напряжения и автоматическое отключение агрегата при наклоне на угол более 40º. При открывании двери включается светодиодное освещение камеры холодильника. Общий полезный объем может составлять 20 или 31 литр.



«POZIS реализует программы по импортозамещению целого спектра высокотехнологичной продукции. Специалисты, инженеры и конструкторы компании работают на укрепление технологического суверенитета страны. Мы в кратчайшие сроки освоили новый вид оборудования в рамках договора с ПАО «КАМАЗ». Предприятие и в дальнейшем планирует осваивать наукоемкую конкурентоспособную гражданскую продукцию, в том числе расширить линейку высокотехнологичной холодильной техники», - отметили в POZIS.



Компания POZIS является одним из ведущих отечественных производителей бытовой техники в России. Ежегодно линейка холодильной продукции увеличивается за счет новых моделей с улучшенными характеристиками. На сегодняшний день в ассортименте компании представлено 163 базовых модели и более 700 модификаций холодильных приборов, созданных с применением экологичных технологий. Реклама. АО "ПОЗиС".