POZIS за здоровый образ жизни

На базе АО «ПОЗиС» (входит в контур управления холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» — управляющей организации АО «НПК «Техмаш») состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Татарстанским региональным отделением Союза машиностроителей России и ГАУ «СК «Маяк».

Сегодня государственный спорткомплекс «Маяк» является одним из лучших в Татарстане по материально-техническому оснащению и востребованностью у федераций, союзов, ассоциаций по видам спорта России. На базе ГАУ «СК „Маяк“» проводятся различные республиканские и российские рейтинговые спортивные соревнования и турниры, а также корпоративные мероприятия предприятий и организаций.

Подписание нового соглашения предоставляет такую же возможность для всех республиканских предприятий, которые входят в состав Татарстанского регионального объединения Союза машиностроителей России.

Договор подписали председатель Татарстанского регионального отделения Союза Машиностроителей России, генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов и директор ГАУ «Спортивный комплекс «Маяк» Анатолий Березинский.

Целью данного соглашения является объединение работников Татарстанской машиностроительной отрасли идеями спорта и здорового образа жизни в рамках реализации федеральной программы «Спорт — норма жизни».

«Мы за здоровый образ жизни! Уверены, что создавая массовое спортивное движение для сотрудников крупных республиканских предприятий, можно не только обратить внимание работников машиностроительной отрасли на здоровый образ жизни, но и организовывать интереснейшие корпоративные соревнования. Ведь ни для кого не секрет, что победа становится намного ценнее, если заполучить ее в честной борьбе с многочисленными и достойными соперниками», — подписывая соглашение, подчеркнул председатель Татарстанского РО ООО «Союз машиностроителей России», генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов.

В рамках подписания соглашения впервые дипломы Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России были вручены сотрудникам АО «ПОЗиС» за достижения в спорте и развитие спортивного движения. В их числе руководитель одного из подразделений предприятия Сает Ахметшин, чемпион Татарстана по греко-римской борьбе Василий Никоноров, самые активные участники корпоративных спортивных соревнований Гульнара Мухаметзянова и Дмитрий Дерюгин.