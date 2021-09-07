POZIS выполнил предписания СЭС по вакцинации от коронавируса

В АО «ПОЗиС» (входит в контур управления холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» — управляющей организации АО «НПК „Техмаш“») продолжается прививочная кампания от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день численность вакцинированных на предприятии составляет около 62% от общего количества работников. Для проведения процедуры используются препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по Зеленодольскому, Верхнеуслонскому, Кайбицкому, Камско-Устьинскому районам, доля вакцинированных работников в коллективах должна вырасти до 60% к 1 сентября. В этом направлении POZIS показал свою активную позицию: более 2650 заводчан получили защиту от Covid-19.

Предприятие реализует большой комплекс мер, направленных на защиту сотрудников от коронавирусной инфекции, включая обработку производственных помещений, мест общего пользования и обеспечение людей средствами индивидуальной защиты. Активно ведется информационно-разъяснительная работа в цехах и подразделениях. Сотрудникам предоставлена возможность пройти вакцинацию на территории завода без отрыва от производственного процесса.

«Наше предприятие выпускает продукцию, необходимую для обеспечения обороноспособности страны, поддержания экономики в целом, и для нас в первую очередь важно сохранить здоровье заводчан. Только вместе, сообща мы сможем выработать коллективный иммунитет и победить коронавирусную инфекцию. Это особенно важно в условиях распространения новых, более опасных штаммов Covid-19. Выражаю признательность всем серговчанам, которые вакцинировались, за проявленную сознательность и ответственность. POZIS и в дальнейшем намерен продолжить организационную работу по вакцинации и профилактике от коронавирусной инфекции Covid-19», — подчеркнул генеральный директор компании Радик Хасанов.