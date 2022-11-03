POZIS возобновил производство легендарных холодильников «МИР»

Компания POZIS Госкорпорации Ростех после 30-летнего перерыва возобновила серийное производство холодильников «МИР». Под легендарной маркой предприятие начало выпускать современные эргономичные и экономичные двухкамерные холодильники. Производственные мощности компании позволяют выпускать до 600 тысяч холодильной техники в год.

Холодильник «МИР» сочетает в себе наукоемкие технологии и уникальные конструкторские решения. Его преимущество — система автономного сохранения холода, которая при аварийном отключении электричества сможет поддерживать низкую температуру в течение девяти часов без подключения к электросети. Холодильник обладает высоким классом энергоэффективности, его двери можно установить с любой стороны, что дает возможность подстроить агрегат под любую планировку.

«Известные еще с советских времен холодильники «МИР» славились своим качеством, надежностью и долговечностью. Сегодня есть семьи, в которых они до сих пор исправно работают. Убежден, что несмотря на непростую конкурентную борьбу, у нас есть все шансы повторить и приумножить успех легендарного «МИРа». В 1960 году заводом было выпущено всего 3685 холодильников, сегодня же производственные мощности АО «ПОЗиС» позволяют изготавливать 600 тыс. единиц холодильных приборов в год. Новые холодильники «МИР» не уступают, а зачастую и превосходят по качеству отечественные и зарубежные аналоги», — отметил генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов.

Первый холодильник ДХ-120 «МИР» сошел с конвейера зеленодольского завода имени Серго (POZIS) более шестидесяти лет назад. Этот бытовой прибор стал поистине народным: было выпущено около двух миллионов холодильников, которые стали символом своего времени. В 1971 году ПОЗиС выпустил холодильник «Свияга», ставший таким же популярным, как и «МИР».

Новое тысячелетие «ПОЗиС» встретил комплексной программой модернизации и реконструкцией холодильного производства, к которому были привлечены ведущие мировые инжиринговые фирмы, закуплено новейшее оборудование. Заводом была освоена новая линия бытовых холодильников «Premier» и «Classic». Легендарную марку «МИР» сменил POZIS. Сегодня бренд POZIS известен не только в России, но и далеко за ее пределами.

АО «ПОЗиС» является одним из ведущих отечественных производителей бытовой техники в России. За все годы своего существования компания выпустила более 15 миллионов холодильников. Ежегодно линейка выпускаемой холодильной продукции увеличивается за счет новых моделей с улучшенными характеристиками. На сегодняшний день в ассортименте компании 163 базовых модели и более 700 модификаций, произведенных с использованием экологичных «зеленых» технологий. Реклама. АО «ПОЗиС». 2Vtzqv2naRv