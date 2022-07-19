POZIS – ВОЕНМЕХ: развитие сотрудничества

В рамках совместного проекта в компании POZIS Госкорпорации «Ростех» (входит в Союз Машиностроителей России) группа студентов «Балтийского государственного технического университета „ВОЕНМЕХ“ имени Д.Ф. Устинова» прошла учебно-производственную практику.

Для успешной адаптации и более полного представления о деятельности предприятия для практикантов из Северной столицы организовали экскурсию по основным производственным площадкам завода: машиностроительной, инструментальной, холодильного оборудования.

Свои знания, согласно программе, подготовленной специалистами АО «ПОЗиС», будущие инженеры закрепили в конструкторско-технологическом центре. Практиканты отрабатывали навыки, которые они смогут применить в профессии, в том числе с учетом нестандартных рабочих ситуаций.

По итогам производственной практики генеральный директор POZIS, председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов встретился со студентами, которые задали руководителю интересующие их вопросы.

В рамках диалогового общения гендиректор предприятия рассказал о проектах, которые реализует АО «ПОЗиС», роли компании в машиностроительной отрасли России, а также соцподдержке молодых специалистов. Радик Хасанов предложил будущим инженерам после окончания вуза присоединиться к многотысячному коллективу POZIS.

«Балтийский государственный технический университет „ВОЕНМЕХ“ является ярким представителем инженерной школы, сумевшим сохранить и приумножить достижения отечественного и мирового инженерно-технического образования. Благодаря такому тесному сотрудничеству мы создаем все условия, чтобы высококвалифицированные специалисты приходили к нам на POZIS. Внедрение инновационных технологий, модернизация производства в современном мире невозможны без компетентных и креативных молодых специалистов. Производственная практика — это способ показать жизнь компании изнутри, что, несомненно, послужит полезным опытом для будущих специалистов», — отметил генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов.

В свою очередь студенты поделились своими впечатлениями о компании.

«POZIS — современное объединение с серьезной технической и производственной базой. Все навыки и умения, приобретенные в процессе обучения в университете, не просто подтвердились, но и приумножились. Практика на производстве дает возможность узнать то, о чем не говорилось на лекциях», — рассказал студент государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова» Раиль Галауов.

POZIS и «ВОЕНМЕХ» сотрудничают более 50 лет. В 2015 году было подписано новое Соглашение о партнерстве с учетом современных реалий, главной целью которого стала интеграция научно-производственных возможностей и подготовка молодых специалистов.

Госкорпорация Ростех — крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности — авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.