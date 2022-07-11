POZIS - серебряный призер «Инженеров будущего-2022»

Команда АО «ПОЗиС» Госкорпорации Ростех вернулась с X Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего-2022», заняв на нем второе место по итогам корпоративного рейтинга. Молодежь предприятия год от года улучшает свои показатели на данной площадке и в очередной раз стала лидером среди более чем 50 предприятий из разных уголков России и зарубежья.

Команду POZIS представляли семь молодых и перспективных специалистов. В рамках форума они презентовали ряд образовательных и деловых сервисов, основанных на актуальных разработках компании. В их числе — программа об основной концепции оптимизации производственных и бизнес-процессов, а также методах бережливого производства.

Молодые специалисты POZIS достойно показали себя не только в образовательных программах, но и продемонстрировали отличную физическую подготовку и творческие способности в рамках культурно-спортивных событий форума.

Инженеры АО «ПОЗиС» также посетили круглые столы, лекции и мастер-классы, в которых приняли участие руководители ведущих российских промышленных корпораций, федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, представители бизнес-структур и научного сообщества.

Команду POZIS коллектив предприятия торжественно встретил на Призаводской площади компании. Молодых инженеров с заслуженной победой поздравил генеральный директор компании, председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов. Он отметил, что участие в Международном форуме «Инженеры будущего» является частью стратегии компании по повышению роли молодых специалистов в развитии отечественного машиностроения, максимального использования научного и образовательного потенциала для системного вовлечения молодежи в инновации отрасли.

«Наша команда на форуме показала себя как команда профессионалов своего дела. Именно от таких инициативных, целеустремленных, энергичных, творческих, креативных молодых людей зависит стратегическое развитие POZIS, и как следствие – успешное социально-экономическое развитие нашей республики и страны. Убеждён, что и в дальнейшем серговская молодежь будет ставить перед собой высокие, амбициозные цели и добиваться успехов в профессиональной деятельности», – отметил генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов.

Также с достигнутыми успехами молодых инженеров АО «ПОЗиС» поздравил первый заместитель руководителя исполкома Зеленодольского муниципалитета Александр Старостин. Он пожелал серговчанам новых творческих побед и свершений и вручил благодарственные письма от главы Зеленодольского муниципалитета.

Молодежный форум «Инженеры будущего» проводится с 2011 года. В 2022 году участниками события стали свыше 1000 молодых специалистов, ученых и студентов из более 50 российских регионов и 70 государств ближнего и дальнего Зарубежья. Организаторы мероприятия – Союз машиностроителей России, Госкорпорация Ростех, Федеральное агентство по делам молодёжи и Лига содействия оборонным предприятиям.