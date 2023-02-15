POZIS провел «Серговскую лыжню»

Компания POZIS госкорпорации «Ростех» (входит в Союз машиностроителей России) в рамках заводской спартакиады «Здоровье» и всероссийской акции «Лыжня России» организовала корпоративный праздник «День семейного отдыха на лыжах». Традиционная «Серговская лыжня» в текущем 2023 году была приурочена к 125-летию предприятия. Она объединила более тысячи работников компании «ПОЗиС», членов их семей, а также учащихся подшефных школ и студентов профильных учебных заведений.

Открывая спортивное мероприятие, генеральный директор АО «ПОЗиС», председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов поздравил собравшихся с праздником.

«ПОЗиС принимает активное участие в различных корпоративных соревнованиях и праздниках. Бодрый спортивный серговский дух сплачивает коллектив, укрепляет семейные связи и трудовые династии, что непосредственно помогает при выполнении производственных задач. К тому же благодаря таким мероприятиям мы приобщаем молодое поколение к заводским традициям и здоровому образу жизни», — подчеркнул руководитель компании POZIS.

Со словами приветствия выступил также заместитель руководителя исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района Денис Лулаков, отметив важность этого мероприятия.

В рамках программы были организованы лыжные гонки среди женских и мужских команд, VIP-забег для руководителей, семейная эстафета, а также соревнования по лыжам среди подшефных школ и профильных учебных заведений.

Любителям лыжного спорта требовалось проявить не только быстроту, скорость и ловкость, но и выносливость. Сильнейшие из них достигли пьедестала и заслуженно получили награды.

Лучший результат среди руководителей показал главный метролог компании Евгений Афонин. Среди школьников отличились Сабина Низамутдинова (лицей №14) и Анвар Низамутдинов (школа №4). Среди студентов — Ксения Зюзина (ЗИМИТ КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева) и Максим Карпов (Зеленодольский механический колледж). Первое место среди мужских команд в эстафете заняли представители пожарно-спасательной части №34. Лучшие лыжницы оказались в сборной команде производства холодильных приборов и торгового медицинского оборудования. В семейной эстафете «Папа, мама, я — спортивная семья» в лидеры вышла семья Филипповых (техническая служба завода).

Победители были награждены дипломами и ценными подарками, а зрители получили яркие впечатления от азартной гонки и заряд хорошего настроения.

Корпоративный праздник «Серговская лыжня» на свежем воздухе проводился в формате народных гуляний — с песнями и музыкальным сопровождением, горячим чаем, а также играми, катаниями на снегоходах, соревнованиями по стрельбе из пейнтбольного ружья, арбалета и так далее. Самых маленьких развлекали приглашенные аниматоры.

«Серговская лыжня» — один из самых любимых семейных праздников заводчан, который проводится предприятием уже 19-й раз. Корпоративное мероприятие состоялось на базе зеленодольского спорткомплекса «Маяк». Реклама. АО «ПОЗиС».