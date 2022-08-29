ПОЗиС провел акцию «С мечтой в страну знаний!»

Компания POZIS Госкорпорации Ростех (входит в Союз машиностроителей России) организовала для детей заводчан – будущих первоклассников – традиционный корпоративный праздник «С мечтой в страну знаний!». В рамках республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу» предприятие оказало помощь 118 юным серговчанам.

Теплыми словами первоклассников и их родителей поздравили заместитель генерального директора по производству и закупкам POZIS Сергей Суконнов и первый заместитель руководителя исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района Александр Старостин, пожелав ребятам хороших оценок и успехов в учебе.

Яркие впечатления и праздничное настроение юным серговчанам подарили артисты Зеленодольского музыкального театра.

Кульминацией торжественного события стало вручение будущим первоклассникам школьных фирменных ранцев с наборами канцелярских принадлежностей.

С ответным словом от родителей выступила инженер по организации труда и заработной платы машиностроительного производства POZIS Екатерина Сагдеева, которая поблагодарила компанию за прекрасный праздник и подарки.

POZIS является активным участником республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу» с 2007 года. За эти годы предприятие помогло почти 2000 семьям будущих первоклассников. Также компания оказывает финансовую поддержку многодетным, неполным семьям и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 1 сентября родителям первоклассников предоставляется дополнительный выходной день для того, чтобы проводить на первый в их жизни школьный урок.

Также в рамках реализации программы Образовательного кластера POZIS и социального партнерства объединение системно оказывает помощь подшефным образовательным учреждениям г.Зеленодольска в приобретении строительных материалов, проведении косметических, ремонтных работ и многое другое.

- Мы и дальше намерены продолжать сотрудничество со школами, колледжами, ресурсными центрами, ВУЗами. От того, насколько правильно будет организована профориентационная работа с детьми наших заводчан, в основе которой преемственность традиций, заложенных многими поколениями серговчан, зависит успешность нашей компании, ее дальнейшее развитие, узнаваемость бренда POZIS. К тому же инвестиции в образование, поддержка интереса к учебе – это важная компонента нашей кадровой политики, – подчеркнул генеральный директор АО «ПОЗиС», председатель Татарстанского регионального отделения Союза Машиностроителей России Радик Хасанов.