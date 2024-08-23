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ПОЗиС провел акцию «Помоги собраться в школу»
Компания POZIS Госкорпорации Ростех (входит в Союз машиностроителей России) организовала для детей заводчан – будущих первоклассников – традиционный корпоративный праздник «С мечтой в страну знаний!». В рамках республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу» предприятие оказало помощь 90 юным серговчанам.
Первоклассников и их родителей поздравили генеральный директор АО «ПОЗиС», председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов и заместитель руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района, начальник управления образования Раиса Афанасьева.
Руководитель компании POZIS поблагодарил родителей юных серговчан за ответственное воспитание своих детей и за добросовестный труд. Пожелал первоклассникам удачи, отличных оценок и пригласил их после окончания учебы прийти работать на завод в качестве высококвалифицированных молодых специалистов, тем самым поддержать трудовые династии своих семей.
- Подрастающему поколению нужно уделять особое внимание. Мы должны в эту системную работу вкладывать свою душу, свой жизненный опыт. От того, насколько правильно будет организована профориентационная работа с детьми наших заводчан, зависит успешность компании, ее дальнейшее инновационное развитие, узнаваемость бренда POZIS. Уверен, именно сегодняшние школьники через несколько лет с честью продолжат историю нашего прославленного завода, традиции своих родителей, воплощая новые креативные идеи по созданию современной высокотехнологичной продукции, - прокомментировал генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов.
В рамках мероприятия будущие первоклашки вместе с артистами Зеленодольского музыкального театра приняли участие в увлекательной программе со сказочными персонажами. Затем в торжественной обстановке им вручили школьные фирменные ранцы с наборами канцелярских принадлежностей.
С ответным словом от родителей выступила Елена Сагеева, которая поблагодарила компанию за прекрасный праздник и помощь в подготовке к школе.
После торжественной части, дети вместе с родителями отправились на первую познавательную экскурсию по холодильному производству. Будущие первоклассники с любопытством наблюдали за производственными процессами, задавали интересные вопросы, фотографировались на фоне холодильной техники.
POZIS является активным участником республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу» с 2007 года. За эти годы предприятие оказало финансовую поддержку более 2000 семьям будущих первоклассников. Также компания оказывает материальную поддержку многодетным, неполным семьям и семьям участникам СВО, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 1 сентября родителям первоклассников предоставляется дополнительный выходной день для того, чтобы проводить на первый в их жизни школьный урок.
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