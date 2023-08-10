POZIS – призер чемпионата Ростеха «Время первых»

Фото предоставлено Пресс-службой АО «ПОЗиС»

Команда POZIS Госкорпорации Ростех (входит в Союз машиностроителей России) – в тройке лидеров по итогам чемпионата рабочих и инженерных профессий «Время первых». Молодые специалисты завоевали бронзу в компетенции «Управление жизненным циклом» за проект по созданию многофункционального мобильного офиса. Идея была высоко оценена экспертами за конструкторские разработки, высокое мастерство проектирования в условиях ограниченных ресурсов и оригинальный подход в решении поставленной задачи.

Специалистам ПОЗиС предстояло разработать проект по созданию многофункционального мобильного офиса, вмещающего на 300 м2 50 работников и столько же оборудованных рабочих мест, а также переговорную и комнату отдыха.

Для решения задачи необходимо было проанализировать потребность рынка в новом продукте, изучить конкурентов, создать принципиально более технологичное решение и дизайн-проект. Одним из важнейших критериев стала проработка конструкторско-технологической документации, расчет экономической выгоды от данного проекта для потенциальных инвесторов.

Уникальность разработки инженеров «ПОЗиС» состоит в том, что команде удалось создать высокомобильный, максимально удобный, практичный и недорогой офис, который рассчитан на быстрый монтаж. Например, сборка рабочего места занимает всего 20 минут.

С целью повышения технических характеристик офиса и его конкурентоспособности в основу проекта положено как использование апробированных технических решений в виде каркаса из алюминиевого профиля и сэндвич-панелей, так и разработка совершенно новых энергоэффективных инновационных технологий – таких как утеплитель на основе сверхмолекулярного полиэтилена высокой плотности, быстросъёмные крепления, графеновые аккумуляторы и т.д. Все это позволяет снизить себестоимость и повысить эргономичность продукции.

«Кадровая политика POZIS направлена на поддержание инициатив творческой молодежи, создание условий для профессионального и карьерного роста. Участие в рейтинговом чемпионате – это мотивационная составляющая к развитию и совершенствованию своих знаний. Именно благодаря подобным мероприятиям, молодые машиностроители смогут оценить уровень своей компетентности, отточить профессиональные навыки и умения, освоить актуальные практические инструменты, а также расширить деловые контакты», – прокомментировал генеральный директор компании АО «ПОЗиС», Председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов.

Чемпионат «Время первых» организован Госкорпорацией Ростех при поддержке Министерства просвещения России, Департамента образования и науки города Москвы, а также Союза машиностроителей России. В этом году он объединил более 2,5 тысяч человек со всей России. Проект предусматривал несколько направлений: соревновательный блок, определивший лучших в своем деле среди представителей рабочих и инженерных профессий, наставников и юниоров; профориентационный блок, кубок рационализаторства, а также обширную деловую программу. Реклама. АО «ПОЗиС».