POZIS приобщает к миру фотоискусства

POZIS Госкорпорации Ростех (входит в Союз машиностроителей России) активно развивает производственный потенциал. Одно из ключевых направлений компании — социальная поддержка работников: улучшение условий труда, создание благоприятных условий для повышения квалификационных компетенций, развитие культуру производства. На предприятии по инициативе генерального директора АО «ПОЗиС», председателя Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радика Хасанова воссоздается музейный комплекс, в рамках его работы в 2021 году была открыта художественная галерея POZIS, где заводчане и гости предприятия могут приобщиться к миру искусства.

В заводской художественной галерее открылась персональная фотовыставка «Мир, живущий по своим законам» заместителя главного инженера — начальника департамента архитектуры и координации проектов АО «ПОЗиС», члена Русского географического общества, лауреата премии RUSSIAN TRAVEL GUIDE Эдуарда Николаева. Экспозиция приурочена к 90-летию со дня основания города Зеленодольск и предстоящей в 2023 году — 125-й годовщине завода «ПОЗиС».

Это первая фотовыставка в музейном комплексе АО «ПОЗиС», которая является персональной. Фотографии Эдуарда Николаева признаны как профессиональным сообществом, так и любителями мира прекрасного. Основные направления съемки: пейзажная, инфракрасная, подводная и с квадрокоптера. Свои уникальные работы автор также демонстрировал более чем на 20 выставках в России, из них 2 персональные — в Казанском Кремле. Эдуард Николаев также является неоднократным победителем фотоконкурсов журнала NATIONAL GEOGRAPHIC RUSSIA, участником природоохранных международных фестивалей, членом Wild Life Photography Club, сертифицированным дайвером, сотрудничает с Bauer Media Group Unternehmen (Гамбург, Германия).

Выступая на открытии выставки, руководитель компании POZIS Радик Хасанов отметил, что на заводе большое внимание уделяется нравственно-эстетической работе через познание прекрасного, что очень важно в современных условиях.

«Известно, что холодильная продукция под брендом POZIS достойно конкурирует с мировыми брендами. Это индикатор квалификации наших специалистов. Отрадно, что наряду с высокими профессиональными компетенциями серговчане гармонично интегрируют и свой творческий потенциал в производственную деятельность. Благодаря этому мы имеем достойные результаты. Сегодня в рамках работы художественной галереи POZIS мы имеем возможность знакомить работников и гостей компании с творчеством заводчан и деятелей искусства нашего края. Наш многотысячный коллектив богат незаурядными личностями, талант которых не уступает профессионализму и мастерству в их основной работе. Одним из таких является серговчанин Эдуард Николаев, чье творчество отличается необычайной глубиной и насыщенностью», — подчеркнул руководитель компании.

Со словами приветствия выступили заместитель руководителя исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района Денис Лулаков, директор Зеленодольской художественной галереи Татьяна Садкова и медиа-директор филиала АО «Татмедиа» «Информационный центр «Зеленый Дол» Татьяна Витовская, отметив, что произведениям Николаева присущи композиционная выразительность и образность. Гости также подчеркнули, что автор не просто отражает в своих работах красоту мира, но и вкладывает в них свое представление о нем, свои чувства и мысли.

Особое место в экспозиции занимает фотография «Патруль» запечатленная под толщей воды одного из озер Республики Марий Эл. Идеальное композиционное решение и необычность работы принесли Эдуарду Николаеву признание на просторах России и за рубежом. Данная фотография вошло в топ-10 российского этапа Всемирного конкурса NATIONAL GEOGRAPHIC и стало победителем в номинации «Подводная съемка». Неоднократно печаталась в зарубежных журналах и транслировалась на телевидении во многих странах.

Персональная выставка заводчанина Эдуарда Николаева продлится до 23 января 2023 года. Ее сможет посмотреть каждый заводчанин, а также учащиеся подшефных школ, студенты средне-специальных, высших учебных заведений города и гости компании.

Партнерами Галереи POZIS выступили Татарстанское региональное отделение Союза машиностроителей России и художественная галерея Зеленодольска. Реклама. АО «ПОЗиС» 2VtzqxDoG5p