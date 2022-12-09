POZIS принял участие в форуме «Российская неделя здравоохранения»

Компания «ПОЗиС» Госкорпорации Ростех (входит в Союз машиностроителей России) представила высокотехнологичные медицинские холодильники на Международном научно-практическом форуме «Российская неделя здравоохранения — 2022». Мероприятие проходит в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве и продлится по 9 декабря 2022 года.

В рамках работы выставочной экспозиции «ФармМедПром» POZIS продемонстрировал свою инновационную медицинскую продукцию, предназначенную для хранения лекарственных препаратов, реагентов, вакцин, крови и биологических образцов. Медтехника POZIS незаменима в больницах, лабораториях и диагностических центрах, на фармацевтических предприятиях, в прививочных кабинетах.

Например, уникальный медицинский морозильный шкаф, обеспечивающий надлежащие условия «холодовой цепи», предназначен для длительного хранения замороженной плазмы крови, ее компонентов, а также биологических образцов – лейкоцитов, эритроцитов, кожи, костной ткани, бактерий, вирусов. Участникам форума также представлен УФ-рециркулятор POZIS, который обеззараживает и дезинфицирует воздух в местах массового скопления граждан в целях снижения рисков распространения вирусных инфекций.

«Участие в Международной выставке – это прекрасная возможность для демонстрации высокотехнологичной продукции нашей компании, а также реализации маркетинговой стратегии на значимой для отрасли специализированной площадке», – прокомментировал генеральный директор АО «ПОЗиС», председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов.

В рамках форума Радик Хасанов принял участие в работе XIV Всероссийского съезда работников фармацевтической и медицинской промышленности, где обсуждались актуальные вопросы, связанные с основными направлениями развития фармацевтической и медицинской промышленности. Рассматривалось нормативно-правовое регулирование обращения лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ЕАЭС, а также стимулирование продвижения лекарственных средств и медицинских изделий на внутренний и внешний рынки.

Следуя мировым тенденциям рынка, POZIS постоянно совершенствует выпускаемую продукцию, тем самым улучшая технические возможности холодильной медицинской техники, при этом гарантируя потребителям высокое качество и максимальную функциональность. Имеющееся у компании высококонкурентное оборудование позволяет успешно осваивать производственные технологии мирового уровня, которые не уступают по техническим характеристикам зарубежным аналогам и имеют уверенный экспортно-ориентированный потенциал.

Сегодня под брендом POZIS выпускается более 40 моделей различной медтехники, имеющих регистрационные удостоверения Росздравнадзора. В ассортименте компании 163 базовых моделей и более 700 модификаций, произведенных с использованием экологичных «зеленых» технологий.

Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения» один из самых масштабных проектов в области медицины и охраны здоровья, охватывающий практически всю отрасль, включая производство оборудования, науку и практическую медицину. Участниками мероприятия в 2022 году стали 700 компаний из девяти стран мира, из которых более 600 – российские представители.

Организаторами форума выступают Государственная Дума ФС РФ, Министерство здравоохранения РФ и АО «Экспоцентр». Неделя проводится при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты России. Реклама. АО «ПОЗиС» 2VtzqvpeZms