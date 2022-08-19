POZIS представил свои разработки на форуме «Армия-2022»

С 15 по 21 августа предприятие POZIS госкорпорации «Ростех» принимает участие в VIII Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». В рамках работы выставочной экспозиции компания представила специализированную холодильную технику, бактерицидные рециркуляторы и холодильные приборы медицинского назначения, в том числе морозильники для хранения вакцин и иммунобиологических препаратов.

В ходе осмотра наиболее перспективных новинок, представленных на стендах участников форума «Армия-2022», экспозицию POZIS посетили вице-премьер — министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян, которые высоко оценили деятельность компании по выпуску инновационной медицинской холодильной техники и дезинфицирующего оборудования POZIS.

Представляя выставочный стенд POZIS, генеральный директор компании Радик Хасанов проинформировал, что предприятие успешно осваивает новые разработки холодильной продукции, а медицинское и холодильное оборудование «ПОЗиС» по своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам и имеет уверенный экспортоориентированный потенциал. Компания также активно реализует все проекты по развитию диверсификации в сотрудничестве с Фондом развития промышленности и Новикомбанком.

Кроме того, в рамках форума гендиректор «ПОЗиС» принял участие в деловой программе, где обсуждались актуальные вопросы развития российской промышленности, в том числе касающиеся реализации проектов импортозамещения и мер государственной поддержки отечественных предприятий.

Форум «Армия-2022» для представителей АО «ПОЗиС» является серьезной площадкой для диалога с экспертным профессиональным сообществом, где происходит обмен опытом с отечественными и зарубежными производителями холодильной техники. Всё это позволяет определить новые пути продвижения продукции POZIS с учетом современных требований внешних рынков сбыта.

«В ходе деловых встреч с партнерами были рассмотрены перспективы реализации совместных проектов для успешного наращивания производства конкурентоспособной холодильной продукции», — прокомментировал итоги форума генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов.

Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходит в подмосковной Кубинке в конгрессно-выставочном центре «Патриот», где принимают участие более 1500 российских и иностранных компаний, организаций и предприятий.