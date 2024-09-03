POZIS поощрил активных студентов и школьников

Фото: пресс-служба АО "ПОЗиС"

POZIS Госкорпорации Ростех (входит в Союз машиностроителей России) поздравил с началом нового учебного года образовательные учреждения города Зеленодольска и Республики Марий Эл. В рамках торжественного мероприятия компания поощрила благодарственными письмами и премиями студентов и школьников, активно работавших в период летнего сезона на предприятии.

Ежегодно в период летних каникул АО "ПОЗиС" предоставляет возможность ребятам, достигшим 14 лет, получить свой первый трудовой опыт. В текущем году на заводе работали более 300 школьников и студентов. Учащиеся занимались озеленением и благоустройством территории предприятия.

Старшие ребята под руководством высококвалифицированных наставников трудились на различных производственных площадках, где постигали азы рабочей и технической специальности, получали ценные практические навыки, необходимые для дальнейшей работы на современном производстве.

Добрые и теплые поздравления в адрес студентов и школьников направил генеральный директор АО «ПОЗиС», председатель Татарстанского регионального отделения «СоюзМаш» России Радик Хасанов. В своем благодарственном письме он поблагодарил юное поколение за ответственность и трудолюбие, а их родителей — за достойное воспитание.

«Работа на предприятии не только помогает подросткам получить ценный трудовой опыт, но и вдохновляет их на будущие профессиональные достижения. Уверен, что в будущем многие из ребят, проходящих практику, присоединятся к нашему многотысячному и дружному коллективу», — прокомментировал гендиректор POZIS.

По доброй традиции в День знаний представители АО «ПОЗиС» приняли участие в праздничных мероприятиях в подшефных школах №4, 11, лицее №14 г. Зеленодольска. Пожелали школьникам и лицеистам отличной учебы, успехов в процессе освоения нового, стремления к знаниям и реализации своего потенциала, учителям — крепкого здоровья, плодотворной работы, счастья и благополучия.

В рамках профориентационной работы топ-менеджеры POZIS также поздравили студентов и педагогические коллективы Зеленодольского механического колледжа, Волжского индустриально-технологического техникума, Строительно-промышленного колледжа г. Волжска, Тетюшского сельскохозяйственного техникума с новым учебным годом. Поблагодарили студентов за добросовестный труд и за своевременную помощь в выполнении производственных планов по выпуску высококонкурентной продукции во время работы в период летних каникул и производственной практики.

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