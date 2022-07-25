POZIS подвел итоги работы базовой кафедры КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева

На базе АО «ПОЗиС» Госкорпорации Ростех (входит в Союз машиностроителей России) состоялось заседание базовой кафедры инжиниринга и цифровизации машиностроительного производства Зеленодольского института машиностроения и информационных технологий КНИТУ-КАИ имени А.Н.Туполева, которое провел заведующий кафедрой, генеральный директор предприятия Радик Хасанов. На мероприятии подвели итоги работы в 2021–2022 учебном году.

В заседании приняли участие представители института во главе с его директором, к.п.н. Ириной Богдановой, а также руководители и специалисты технической и кадровой службы POZIS, задействованные в работе кафедры.

Руководитель ЗИМИТ КНИТУ-КАИ рассказала о работе института и результатах взаимодействия филиала с базовой кафедрой. В 2021-2022 учебном году на кафедре обучались более 60 студентов, которые осваивали ряд специальных дисциплин в учебных классах центра подготовки кадров (ЦПК) АО «ПОЗиС». Лекции и практические занятия были выстроены на основе учебных планов и разработанных экспертами предприятия бизнес-кейсов и деловых игр. Также студенты знакомились с современным оборудованием, технологиями производства в подразделениях предприятия. В течение учебного года дополнительно проводились открытые лекции с привлечением топ-менеджеров компании POZIS.

О результатах прохождения производственной и преддипломной практики, а также результатах защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) по направлениям «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» и «Информатика и вычислительная техника» проинформировал начальник управления развития информационных технологий и систем (УРИТиС) POZIS Федор Скляров. Особо были отмечены работы студентов Владислава Варфоломеева и Данила Яранцева. В основу их исследований легли материалы производственной и преддипломной практик, а тематика ВКР была непосредственно связана с решением практических задач АО «ПОЗиС»: «Программная реализация информационной системы принятия решений по оценке качества холодильных приборов», «Разработка информационной системы визуализации текущего состояния конвейера по сборке холодильных приборов».

Представители кафедры машиностроения и информационных технологий ЗИМИТ КНИТУ-КАИ акцентировали внимание на выпускной квалификационной работе студента Максима Прозорова – наладчика производства одного из структурных подразделений предприятия. Отметив, что его выпускная работа «Разработка технологического процесса изготовления детали «Вал» на роботизированном технологическом комплексе» выполнена на высоком профессиональном уровне с использованием современных средств цифровизации в области технических средств производства.

«Нашему заводу и машиностроительной отрасли в целом требуются перспективные и инициативные молодые специалисты, от которых зависит конкурентоспособность и будущее предприятия. Успех студентов, проходивших у нас производственную и преддипломную практики, при написании выпускных работ свидетельствует, что мы должны и дальше помогать молодому поколению раскрывать свой потенциал, оказывать им содействие в выборе правильного жизненного пути и поиска места в жизни. Когда студенты в рамках образовательного процесса тесно связаны с реальным производством, высококвалифицированных специалистов становится больше», – отметил заведующий кафедрой ИЦМП ЗИМИТ КНИТУ-КАИ, к.э.н., председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России, генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов.

В завершении заседания старший методист ЦПК АО «ПОЗиС», к.э.н., доцент кафедры естественнонаучных, гуманитарных и экономических дисциплин ЗИМИТ КНИТУ-КАИ Максим Стяжкин проинформировал о совместной публикационной активности базовой кафедры и ЗИМИТ КНИТУ-КАИ. Так, в 2021-2022 учебном году было подготовлено три научно-практических статьи, которые опубликованы в ведущих российских научных изданиях: журнале «Современные наукоемкие технологии» и «Альманахе «Управление производством».

Сотрудничество POZIS и КНИТУ-КАИ в вопросах подготовки кадров имеет многолетний опыт. В 2000 году предприятие выступило инициатором открытия в Зеленодольске филиала КАИ, получившего в 2009 году статус Института машиностроения и информационных технологий. Многие выпускники сегодня успешно работают инженерами-конструкторами, технологами, руководят ключевыми проектами и подразделениями на АО «ПОЗиС».

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.