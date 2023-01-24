POZIS передал УАЗ участникам СВО

POZIS Госкорпорации Ростех (входит в Союз машиностроителей России) передал участникам специальной военной операции (СВО) автомобиль марки УАЗ. Средства на его приобретение были собраны коллективом предприятия.

В компании ПОЗиС с октября 2022 года открыт сбор денежных средств в помощь мобилизованным татарстанцам. Ранее компания направила в зону СВО гуманитарную помощь. В преддверии новогодних праздников ПОЗиС присоединился к благотворительной акции «Всегда рядом», организованной СоюзМаш России и Лигой содействия оборонным предприятиям. В рамках акции российским военнослужащим, задействованным в зоне СВО, были переданы новогодние посылки, важная составляющая которых – детские рисунки со словами поддержки бойцам, в том числе и детей работников АО «ПОЗиС».

POZIS всесторонне поддерживает своих сотрудников, которые добровольно отправились в зону проведения спецоперации. За ними сохранены рабочие места, членам семей оказывается материальная и социальная поддержка. Коллектив ПОЗиС и в дальнейшем намерен оказывать помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Мы верим в наших ребят и желаем каждому из них вернуться домой к своим близким. Мы – россияне, и не можем проявлять равнодушие к тем, кто защищает нашу Родину, ее интересы, обеспечивает нашу безопасность, – отметил генеральный директор АО «ПОЗиС», председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов.