POZIS отметил 124-ю годовщину создания предприятия

POZIS Госкорпорации Ростех (входит в Союз машиностроителей России) организовал для работников и ветеранов компании праздничное мероприятие в честь 124-летия со дня основания завода. В рамках торжества были награждены передовики производства.

Праздничное мероприятие открылось с театрально-музыкального пролога, в котором была представлена вся история предприятия.

Торжественную церемонию открыл генеральный директор АО «ПОЗиС» (POZIS), Председатель Татарстанского регионального отделения Союза Машиностроителей России Радик Хасанов. Обращаясь к участникам корпоративного мероприятия, руководитель компании поблагодарил заводчан за результативный труд и значимый вклад в развитие компании. Гендиректор напомнил, что за свою историю существования «ПОЗиС» неоднократно переживал сложные времена, но всегда успешно преодолевал преграды. Сегодня POZIS гордится своими традициями и продолжает активно развиваться.

Как стратегическое предприятие российского оборонно-промышленного комплекса, компания вносит достойный вклад в укрепление обороноспособности и социально-экономического потенциала нашей республики и страны. Несмотря на высокую конкуренцию, POZIS сохраняет ведущие позиции на рынке крупной бытовой холодильной техники, медицинского оборудования и промышленного инжиниринга не только в России, но и за рубежом.

— Залогом успеха «ПОЗиС» является сплоченный многотысячный коллектив профессионалов, который всегда помнит: «Страна живет, когда работают заводы». Прочную основу для современного благополучия предприятия заложили наши уважаемые ветераны. Лучшие традиции старших поколений серговчан продолжает нынешняя молодежь, которая по зову сердца свое время и силы отдает инновационным идеям, а также успешной реализации производственных планов. В наступающем году наш прославленный, дважды орденоносный завод будет отмечать 125-летие основания. Уверен, эту славную дату POZIS встретит новыми успехами и достижениями, — отметил руководитель компании.

В адрес трудового коллектива теплые слова благодарности также выразили почетные гости праздника: заместитель премьер-министра — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, глава Зеленодольского муниципального района, мэр города Зеленодольска Михаил Афанасьев, президент Ассоциации промышленных предприятий РТ Александр Лаврентьев, руководитель представительства Госкорпорации «Ростех» в Республике Татарстан Сергей Загайнов.

В рамках программы работникам предприятия были вручены государственные и ведомственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан, муниципального органа власти. Также был объявлен победитель в номинации «Лучший молодой специалист», которому вручили фирменную премию «Будущее POZIS».

На протяжении всей программы прекрасное настроение создавали хореографические композиции и вокальные номера артистов Зеленодольского музыкального театра, молодежи компании, детей и внуков серговчан. Завершился праздник гимном ПОЗиСа, который исполнили члены заводского Союза молодежи. Реклама. АО «ПОЗиС»