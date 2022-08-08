POZIS организовал отдых для детей заводчан

Компания POZIS Госкорпорации Ростех (входит в Союз машиностроителей России) ежегодно организовывает летний отдых для детей работников предприятия. В текущем году около 200 юных заводчан от 7 до 14 лет отдохнули и поправили свое здоровье в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений Татарстана – санатории «Васильевский».

POZIS – предприятие с социальной компонентой. Летний отдых и оздоровление детей являются важнейшими составляющими в системе профориентационной работы, которая реализуется в рамках Комплексной программы предприятия по поддержанию и развитию кадрового потенциала компании в 2021-2023г.г. Все это осуществляется по инициативе генерального директора АО «ПОЗиС», председателя Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радика Хасанова.

Гендиректор компании посетил санаторий «Васильевский», где встретился с руководством лечебно-профилактического учреждения для обсуждения дальнейшего улучшения условий детского отдыха.

Также в рамках программы руководитель компании «ПОЗиС» в формате открытого диалога пообщался с юными серговчанами. Ребята делились своими впечатлениями об отдыхе, занятиях в творческих кружках и мероприятиях, проводимых в санатории.

В летнем оздоровительном лагере «Васильевский» дети получают возможность не только качественно отдохнуть в комфортных условиях, но и укрепить здоровье. В частности, за счет таких процедур как: фитотерапия, лечебная физкультура, ингаляция, ароматерапия, бассейн и др. А родители могут получить консультацию детских врачей, записать рекомендации по дальнейшему лечению и профилактике заболеваний.

- Более 15 лет работникам завода предоставляется возможность отправить детей в оздоровительный лагерь в период летних каникул. От того, насколько правильно будет организована работа с семьями заводчан, зависит успешность и дальнейшее развитие компании. Уверен, что в дальнейшем дети наших сотрудников присоединятся к дружному многотысячному коллективу завода. Поэтому подрастающему поколению нужно уделять особое внимание, мы должны вкладывать в эту системную работу свою душу, свой жизненный опыт, – отметил гендиректор POZIS.

Предприятие реализует и другие мероприятия, ориентированные на поддержку семей заводчан: оказание помощи родителям в подготовке первоклассников к школе, многодетным семьям — материальной помощи, содействие в трудоустройстве детей на время летних каникул и т.д.