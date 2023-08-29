POZIS награжден почетным знаком «За успехи в труде»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил компании «ПОЗиС» Госкорпорации Ростех (входит в Союз машиностроителей России) почетный знак «За успехи в труде». Высокой награды Указом Президента России Владимира Путина коллектив предприятия удостоен за высокие показатели в производственной деятельности. Церемония награждения состоялась в Казанском Кремле в рамках празднования Дня Республики Татарстан.

АО «ПОЗиС» – одно из ведущих машиностроительных предприятий России, крупный производитель бытовой техники и высокотехнологичного медицинского холодильного оборудования, который действует в составе Госкорпорации Ростех. Компания является первым отечественным производителем медтехники, освоившей производство в соответствии с требованиями «холодовой цепи» – хранения лекарственных препаратов с сохранением постоянных температурных условий и стандартов GMP.

Ежегодно предприятие расширяет ассортиментный холодильной продукции, которая отличается усовершенствованными характеристиками технического портфеля и безупречным качеством. О высокой надежности холодильной продукции POZIS свидетельствует наличие европейского СЕ-сертификата, подтверждающего соответствие стандартам качества и безопасности Европейского Союза. Сегодня объединение выпускает более 160 базовых моделей и 700 модификаций холодильной техники под брендом POZIS.

Для увеличения объемов производства и выпуска экспортоориентированной продукции «ПОЗиС» реализует программы модернизации и технического перевооружения, осваивает новые технологии, работает над снижением затрат и усилением конкурентных преимуществ выпускаемой продукции. В рамках импортозамещения на базе предприятия создан Центр компетенций по проектированию и изготовлению нестандартного технологического и испытательного оборудования. Высококвалифицированные специалисты компании, как для нужд собственного производства, так и для сторонних предприятий успешно осуществляют разработку и производство высокотехнологичных автоматических линий и стендов с современным интерфейсом.

«Почетный знак «За успехи в труде» — достойная оценка нашего вклада в развитие отечественной промышленности. Нам удалось достичь высоких результатов, благодаря научно-производственному и кадровому потенциалу, а также современной производственной базе предприятия. Сегодня перед всеми нами стоят масштабные, стратегические задачи по выполнению государственного заказа, от успешного решения которых зависит будущее нашего завода и страны. Убеждён, что добросовестный и созидательный труд нашей огромной серговской команды во благо дальнейшего процветания нашего Отечества непременно увенчается новыми успехами и значимыми достижениями», – отметил генеральный директор АО «ПОЗиС», Председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов. Реклама. АО «ПОЗиС».