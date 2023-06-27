POZIS на международном форуме «Инженеры будущего»

Компания «ПОЗиС» Госкорпорации Ростех (входит в Союз машиностроителей России) ежегодно принимает участие в Международном форуме «Инженеры будущего». В 2023 году команду представляют восемь молодых и перспективных специалистов. Серговчане посетят образовательные программы, получат знания от ведущих экспертов промышленности, обменяются опытом и найдут единомышленников, а также продемонстрируют физическую подготовку и творческие способности в рамках культурно-спортивных мероприятий.

Участие в форуме «Инженеры будущего» является частью стратегии компании POZIS по повышению роли молодых специалистов в развитии отечественного машиностроения, максимального использования научного и образовательного потенциала для системного вовлечения молодежи в инновации отрасли.

«Участие в молодёжном промышленном форуме – отличное подспорье для молодежи в обогащении узконаправленными, специализированными знаниями, а также усовершенствовании важнейших профессиональных навыков и компетенций. Сегодня в умелых руках молодых технических специалистов POZIS находится подлинный ключ к дальнейшему инновационному развитию нашего предприятия. Именно от таких инициативных, целеустремленных, креативных молодых людей зависит стратегическое развитие компании», – отметил генеральный директор АО «ПОЗиС», председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов.

Молодых инженеров POZIS ожидает насыщенная программа по четырем направлениям. Деловой и образовательный блок, где запланированы панельные дискуссии, круглые столы, лекции и мастер-классы. А также спортивные соревнования и культурная часть, где предусмотрены экскурсии по достопримечательностям региона и промышленным предприятиям, творческие конкурсы и вечерние концертные программы.

Всего в 2023 году на площадке форума организована работа 15 факультетов, что является абсолютным рекордом за всю историю проведения.

Справка:

В 2023 году Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего» объединил 73 страны и 500 спикеров.

Форум проводится с целью поддержки инициатив молодых технических специалистов и вовлечения учащихся высших учебных заведений в процессы развития машиностроительной отрасли.

В качестве спикеров форума выступают руководители ведущих российских корпораций, представители федеральных и региональных органов власти, преподаватели крупнейших научных организаций страны.

В числе организаторов и партнеров форума: Союз машиностроителей России, Госкорпорация Ростех, Правительство Тульской области, Федеральное агентство по делам молодёжи и Лига содействия оборонным предприятиям.

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