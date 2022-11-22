POZIS – лауреат конкурса «Безопасность медицинских изделий – на благо людей»

Компания «ПОЗиС» Госкорпорации Ростех (входит в Союз машиностроителей России) стала лауреатом конкурса «Безопасность медицинских изделий – на благо людей» в номинации «Надежный производитель». Со стороны комиссии высокую оценку получила работа компании «Обеспечение требований «холодовой цепи» на территории РФ», в которой представлено разработанное предприятием оборудование, отвечающее за безопасность транспортировки и хранения термозависимых лекарственных препаратов, реагентов, медикаментов и вакцин.

Награждение состоялось в рамках II Всероссийского Форума с международным участием «Обращение медицинских изделий «NOVAMED-2022». Престижная награда была вручена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой.

POZIS — первый отечественный производитель медицинской техники, который выпускает специализированное оборудование, соблюдая полный температурный цикл стандарта «холодовая цепь». Это холодильные приборы с различным температурным диапазоном, начиная с положительных значений (от +2 до +15 °С), до низкотемпературных морозильников (с температурой – 86 °С). Холодильники под брендом «POZIS» сегодня можно встретить во многих российских медицинских учреждениях и лабораториях. Оборудование также востребовано за рубежом.

Создание высокотехнологичного инновационного медицинского холодильного оборудования стало важной составляющей стратегии развития АО «ПОЗиС». Это направление предприятие освоило более 20 лет назад. Следуя мировым тенденциям рынка, POZIS постоянно совершенствует выпускаемую продукцию, улучшая технические возможности холодильной медицинской техники, при этом гарантируя потребителям высокое качество и максимальную функциональность. Сегодня под брендом POZIS выпускается 46 моделей различной медтехники, имеющих регистрационные удостоверения Росздравнадзора.

«Очередная престижная награда компании – знак признания высокого качества и востребованности продукции предприятия. Изучая и внедряя лучшие мировые практики, «ПОЗиС» системно развивается, модернизирует и осваивает новые технологии, работает над снижением затрат и усилением конкурентных преимуществ выпускаемой продукции, а части медицинских изделий вдвойне. В этой связи безоговорочно поддерживаем высокие требования к качеству Росздравнадзора, так как это, прежде всего здоровье людей», – отметил генеральный директор АО «ПОЗиС», председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов.

Справка:

Организатор Международного форума «NOVAMED-2022» – Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Мероприятие проходит при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. В 2022 году форум состоялся в гибридном формате и собрал более тысячи экспертов из научно-исследовательских институтов, испытательных лабораторий и медицинских центров, профильных ассоциаций, образовательных учреждений, руководителей и представителей государственной власти.

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