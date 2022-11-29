POZIS и «ВОЕНМЕХ» подписали соглашение о сотрудничестве

Компания POZIS Госкорпорации Ростех подписала соглашение о проведении новых совместных проектов в области образовательной, производственной и научно-исследовательской деятельности с Балтийским государственным техническим университетом «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Соответствующие договоренности были достигнуты в рамках Научно-технического форума оборонных технологий «ВОЕНТЕХ», приуроченного к 90-летию университета.

Руководитель POZIS Радик Хасанов поздравил со знаменательным юбилеем ректора «ВОЕНМЕХа» Константина Иванова, сотрудников и ветеранов университета, выразив слова благодарности за плодотворное сотрудничество в подготовке квалифицированных кадров.

В рамках форума гендиректор компании POZIS встретился со студентами и профессорско-преподавательским составом университета. Руководитель предприятия рассказал о концептуальном развитии АО «ПОЗиС»: производстве высокотехнологичной продукции и реализации инвестиционных проектов. Особое внимание было уделено вопросам социальной и молодежной политики. Радик Хасанов обратился к будущим инженерам с предложением закрепить теоретические знания на практике в POZIS, а после окончания учебы присоединиться к многотысячному коллективу предприятия.

«В текущем году в рамках совместного проекта группа студентов „ВОЕНМЕХа“ прошла учебно-производственную практику в нашей компании. Молодые люди отрабатывали навыки, которые они смогут применить в профессии, в том числе с учетом нестандартных рабочих ситуаций. Стажеры остались довольны результатом практики. Мы же, в свою очередь, намерены и в дальнейшем развивать сотрудничество с университетом не только в вопросах подготовки персонала, но и в области науки, инноваций и производства. Стоит отметить, что в знаменитом российском университете „ВОЕНМЕХ“ получили блестящее образование многие специалисты и руководители компании „ПОЗиС“. Среди них заместитель генерального директора предприятия Сергей Суконнов, руководитель подразделения службы качества Альфред Хайруллин, заместитель руководителя подразделения технической службы Ленар Гирфанов и другие», — рассказал генеральный директор АО «ПОЗиС», председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов.

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова является ярким представителем инженерной школы, сумевшим сохранить и приумножить достижения отечественного и мирового инженерно-технического образования. С авторитетным вузом POZIS сотрудничает более 50 лет. Основная цель партнерства — интеграция научно-производственных возможностей, подготовка молодых специалистов, а также повышение квалификации работающих на POZIS сотрудников и другие направления. Реклама. АО «ПОЗиС» 2VtzqwBADER