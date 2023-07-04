POZIS — бронзовый призер «Инженеров будущего — 2023»

Команда АО «ПОЗиС» Госкорпорации Ростех (входит в Союз машиностроителей России) вернулась с XI Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего — 2023», заняв на нем третье место по итогам корпоративного рейтинга. Молодежь предприятия в очередной раз стала лидером среди более чем 70 компаний из разных уголков России и зарубежных стран.

Команду «ПОЗиС» составили восемь молодых и перспективных специалистов. В рамках форума они приняли активное участие в образовательных и деловых программах, получили новые компетенции и полезные навыки, а также заработали наибольшее количество баллов среди команд.

Свои знания и высокий интеллект серговчане продемонстрировали в командной игре «Цепная реакция», заняв первое место. Также молодые инженеры проявили активность и инициативу на панельных дискуссиях, круглых столах и мастер-классах.

Талант и креативность команды POZIS были достойно оценены в различных медиаконкурсах. Так, на конкурсе «Лучший символ форума» заводчане вошли в тройку лидеров. Отличную физическую подготовку и творческие способности зеленодольская молодежь также показала и в культурно-спортивных мероприятиях.

«Отрадно, что наши молодые инженеры сработали на международной арене как единый целостный организм, показав себя высококвалифицированными, конкурентоспособными специалистами. Убежден, что и в дальнейшем наша серговская молодежь будет ставить перед собой высокие, амбициозные цели, добиваться успехов в профессиональной деятельности и обеспечивать достойное социально-экономическое будущее нашей страны», — отметил генеральный директор АО «ПОЗиС», Председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик Хасанов.

POZIS является участником «Инженеров будущего» с 2011 года, в течение нескольких лет подряд занимает лидирующие позиции на престижном мероприятии. В 2022 году предприятие стало серебряным призером. Молодые специалисты организуют и проводят образовательные программы, при этом показывая отличные знания и конкурентоспособность.

Участие в форуме «Инженеры будущего» является частью стратегии компании POZIS по повышению роли молодых специалистов в развитии отечественного машиностроения, максимального использования научного и образовательного потенциала для системного вовлечения молодежи в инновации отрасли.

Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» признан уникальной площадкой для обмена профессиональным опытом между российскими и зарубежными молодыми учеными, специалистами промышленных предприятий. В 2023 году в мероприятии приняли участие около 1000 молодых инженеров промышленных предприятий, аспирантов и студентов 26 вузов из 56 регионов России, а также представители 73 других стран. Реклама. АО «ПОЗиС».