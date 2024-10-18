Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пожилых сельчан из Татарстана привозят на диспансеризацию на 43 автомобилях
Пожилые татарстанцы, проживающие в сельской местности и не выходящие из дома, доставляются на диспансеризацию в поликлиники на 43 специальных автомобилях. Об этом «Татар-информу» сообщила замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева.
«Люди, находящиеся на надомном обслуживании, проходят диспансеризацию. Мы закупили 43 автомобиля, в каждом муниципальном районе они функционируют в сельской местности. Привозим таких людей на диспансеризацию в медицинские организации», – сказала она.
Абдреева отметила, что социальные службы находятся в постоянном контакте с участковыми врачами, которые обслуживают одиноких пожилых людей. Если социальный работник узнает об изменениях в состоянии здоровья подопечных, то созванивается с участковым врачом.
«Сейчас мы проводим большую работу, связанную с пересмотром индивидуальных программ реабилитации граждан, которые имеют инвалидность и обслуживаются на дому. У многих людей, которых мы обслуживаем, индивидуальные программы реабилитации были сформированы 20 лет назад», – сообщила Абдреева.
С тех пор изменилось состояние здоровья пожилых людей, появились новые препараты и услуги.
«По согласованию с медорганизациями мы отправляем документы на медико-социальную экспертизу», – добавила замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ.
По ее словам, в республике сформирован пул квалифицированных сотрудников, которые прошли специальное обучение. Они используют в своей работе современные технические средства реабилитации, облегчающие уход за пожилыми людьми.
Доставка пожилых людей на диспансеризацию организована благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
Национальные проекты стартовали в России в 2019 году на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».
29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»