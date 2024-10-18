Пожилых сельчан из Татарстана привозят на диспансеризацию на 43 автомобилях

Пожилые татарстанцы, проживающие в сельской местности и не выходящие из дома, доставляются на диспансеризацию в поликлиники на 43 специальных автомобилях. Об этом «Татар-информу» сообщила замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева.

«Люди, находящиеся на надомном обслуживании, проходят диспансеризацию. Мы закупили 43 автомобиля, в каждом муниципальном районе они функционируют в сельской местности. Привозим таких людей на диспансеризацию в медицинские организации», – сказала она.

Абдреева отметила, что социальные службы находятся в постоянном контакте с участковыми врачами, которые обслуживают одиноких пожилых людей. Если социальный работник узнает об изменениях в состоянии здоровья подопечных, то созванивается с участковым врачом.

«Сейчас мы проводим большую работу, связанную с пересмотром индивидуальных программ реабилитации граждан, которые имеют инвалидность и обслуживаются на дому. У многих людей, которых мы обслуживаем, индивидуальные программы реабилитации были сформированы 20 лет назад», – сообщила Абдреева.

С тех пор изменилось состояние здоровья пожилых людей, появились новые препараты и услуги.

«По согласованию с медорганизациями мы отправляем документы на медико-социальную экспертизу», – добавила замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ.

По ее словам, в республике сформирован пул квалифицированных сотрудников, которые прошли специальное обучение. Они используют в своей работе современные технические средства реабилитации, облегчающие уход за пожилыми людьми.

Доставка пожилых людей на диспансеризацию организована благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Национальные проекты стартовали в России в 2019 году на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».

29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».