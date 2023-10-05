Пожилым жителям Татарстана расскажут, как защитить недвижимость от мошенников

Горячая линия для пожилых жителей Татарстана по вопросам оформления недвижимости пройдет завтра, 6 октября. Экспертами выступят специалисты Росреестра и Роскадастра по РТ.

Позвонив на горячую линию, можно узнать, для чего нужно регистрировать недвижимость; как воспользоваться дачной или гаражной амнистией, как защитить свою недвижимость от мошеннических действий, и многие другие.

Консультации бесплатные. Звонки принимаются с 10.00 до 12.00. В Казани горячая линия будет работать по телефону +7(843)255-25-71. Телефоны горячих линий в других городах и районах республики опубликованы на сайте Росреестра Татарстана в разделе «Обращения граждан» — «горячие линии».

Ответы на самые популярные вопросы будут размещены на официальных ресурсах Росреестра, сообщает пресс-служба ведомства.

Горячая линия пройдет в рамках декады, посвященной Дню пожилого человека. На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ Президент России Владимир Путин отмечал, что забота о людях пожилого возраста – один из главных приоритетов властей.