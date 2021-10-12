Татарстанских пенсионеров приглашают на уроки финансовой грамотности

Банк России приглашает жителей Татарстана пенсионного и предпенсионного возраста на дистанционные занятия по финансовой грамотности.

На уроках слушателям расскажут, как принимать верные финансовые решения и не попадаться на уловки мошенников, а также помогут разобраться в современных банковских продуктах, сообщила пресс-служба Отделения Банка России по РТ.

Обучение пройдет в онлайн-формате. К занятиям можно подключаться группами, например, на базе центров социального обслуживания населения или иных организаций, а также самостоятельно из дома — для этого необходим только компьютер или ноутбук, подключенный к интернету.

Для прохождения курса, который продлится до 17 декабря, нужно зарегистрироваться на сайте Pencionfg.ru, выбрать тему, дату и время занятий.

Продолжительность каждого урока будет составлять 45 минут. После завершения обучения слушатели получат онлайн-сертификат, подтверждающий участие в занятиях.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь с ежегодным Посланием к Государственному Совету РТ, отметил, что в текущем году большое количество граждан потеряли свои накопления в различных финансовых пирамидах. Основной причиной этого стал низкий уровень финансовой грамотности татарстанцев, причем разных возрастов.

Президент поручил Правительству совместно с федеральными структурами и агентством «Татмедиа» реализовать комплекс мер по повышению уровня знаний граждан, их информированности о методах и способах защиты от мошенничества.