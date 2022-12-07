Пожилым казанцам с больными легкими медики советуют привиться от пневмококка

Поликлиники Казани приглашают на вакцинацию против пневмококковой инфекции людей старше 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями легких. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения столицы РТ.

Чтобы привиться и защитить себя от болезней, необходимо обратиться в лечебное учреждение, к которому человек прикреплен полисом ОМС. Записать на прививку может участковый терапевт.

«Пневмококки являются причиной развития многих случаев среднего отита и пневмонии, а также могут вызывать менингит, синусит и другие опасные заболевания», – напомнили в горздраве.

Пневмококковая инфекция особенно опасна для детей и пожилых людей. Именно поэтому важно вовремя пройти вакцинацию.