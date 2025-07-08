Пожилым избирателям в Татарстане напомнили о возможности голосования на дому

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До выборов Раиса Татарстана, назначенных на 14 сентября, остается чуть более двух месяцев. В преддверии кампании председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24» напомнил, как пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями здоровья смогут реализовать свое избирательное право, сообщает «ГТРК Татарстан».

«Если избиратель по уважительным причинам – например, из-за состояния здоровья или инвалидности – не может лично посетить участок, он может заранее уведомить свою участковую комиссию о желании проголосовать на дому», – пояснил он.

Сделать это можно как лично, так и через родственников, соседей или социального работника. Обратиться можно в устной форме или по телефону – главное, чтобы это было сделано своевременно.

Кондратьев также уточнил, что найти номер своего избирательного участка можно на официальном сайте ЦИК России, воспользовавшись сервисом «Найти свой избирательный участок по адресу места жительства».

Он напомнил, что подать заявку на голосование вне помещения необходимо до 14:00 дня голосования, 14 сентября. Участки будут открыты с 7:00 до 20:00.