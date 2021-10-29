Пожилые жители Сочи без прививки от Covid-19 переводятся на удаленку

С 1 ноября жители Сочи старше 60 лет, работники старше 65 лет либо с хроническими заболеваниями переводятся на удаленку. Об этом говорится в постановлении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«С 1 ноября организации и индивидуальные предприниматели должны перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, невакцинированных жителей старше 60 лет, жителей с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями», — отмечается в тексте.

Помимо этого, в регионе вводится режим «повышенной готовности», а предприятия общепита будут закрываться на период с 23.00 до 6 утра.