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Здоровье
29 октября 2021  23:20
Надежда Захарова

Пожилые жители Сочи без прививки от Covid-19 переводятся на удаленку

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С 1 ноября жители Сочи старше 60 лет, работники старше 65 лет либо с хроническими заболеваниями переводятся на удаленку. Об этом говорится в постановлении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«С 1 ноября организации и индивидуальные предприниматели должны перевести на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, невакцинированных жителей старше 60 лет, жителей с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями», — отмечается в тексте.

Помимо этого, в регионе вводится режим «повышенной готовности», а предприятия общепита будут закрываться на период с 23.00 до 6 утра.

#Сочи #удаленная работа
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