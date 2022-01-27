Пожилые татарстанцы стали самыми активными участниками конкурса «Спасибо Интернету»

По итогам всероссийского конкурса «Спасибо Интернету–2021» Республика Татарстан шестой год подряд стала победителем в номинации «Самый активный регион». Победителей и призеров конкурса поздравил управляющий ОПФР по РТ Эдуард Вафин.

«Неоднократное признание Татарстана самым активным регионом — подтверждение того, насколько люди зрелого и старшего возраста хотят жить полноценно и активно, взаимодействуя с интересами бизнес-сообщества и деятельностью органов государственной власти, призванных защищать интересы граждан. Благодаря совместной деятельности Пенсионного фонда и Союза Пенсионеров растёт стремление пожилых граждан к новым знаниям и открытиям», — отметил он.

Основными участниками конкурса стали выпускники Университета третьего возраста, прошедшие обучение по программе «Основы компьютерной грамотности». В 2021 году из 79 регионов России на конкурс было направлено 4,7 тыс. работ, в том числе 801 работа была подана пенсионерами Татарстана. Это 16,7% от общего количества всех конкурсных работ. Таким образом Татарстан стал победителем в номинации «Самый активный регион» по результатам всех шести лет участия в конкурсах начиная с 2016 года.

По итогам прошлогоднего конкурса второе место в номинации «Мои интернет-проекты» заняла конкурсная работа Марии Ермолаевой из Казани «Интернет-музей в Ташевке». Это рассказ о собственном импровизированном музее вещей, без которых был немыслим деревенский быт всего несколько десятилетий назад, но сегодня об их назначении помнят не все. В категории участников, перешагнувших 90-летний рубеж, поощрительным призом награждена Сусанна Терехова, участвующая в конкурсе третий год.