news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
13 сентября 2021  16:44
Полина Шевчук

Пожилые татарстанцы соревнуются в навыках управления авто и в знаниях ПДД

news_top_970_100
Пожилые татарстанцы соревнуются в навыках управления авто и в знаниях ПДД

К Международному дню пожилых людей в районах республики Госавтоинспекция проводит конкурсы водительского мастерства среди пожилых автомобилистов.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Принять участие в состязаниях могут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины старше 55 лет. Конкурсанты должны будут показать свои навыки в управлении авто и отличное знание ПДД.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Победителей районных соревнований ждут ценные подарки, а также участие в финале республиканского конкурса, который пройдет 1 октября в Казани.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция


 

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

 

#конкурс гибдд #гибдд рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное