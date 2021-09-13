Пожилые татарстанцы соревнуются в навыках управления авто и в знаниях ПДД

К Международному дню пожилых людей в районах республики Госавтоинспекция проводит конкурсы водительского мастерства среди пожилых автомобилистов.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Принять участие в состязаниях могут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины старше 55 лет. Конкурсанты должны будут показать свои навыки в управлении авто и отличное знание ПДД.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Победителей районных соревнований ждут ценные подарки, а также участие в финале республиканского конкурса, который пройдет 1 октября в Казани.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция



